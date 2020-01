Alonso: "Tengo un poco más de ritmo en el bolsillo, pero no es el momento"

Al Wajh (Arabia Saudí).- El debut de Fernando Alonso y Marc Coma en el Dakar fue motivador para las 11 etapas que quedan por delante. Los españoles estuvieron cerca del top 10 de manera constante, colándose dentro en algunos parciales, desde el principio de los 319 kilómetros de especial de este domingo de Yeda a Al Wajh.

Finalmente, tras dos pinchazos, acabaron 11º, a 15:27 de un sorprendente ganador, el lituano Vaidotas Zala, con un MINI All4Racing de 2018. No obstante, el asturiano ose mostró satisfecho del resultado, del ritmo y de su estreno dakariano.

"La verdad es que la primera etapa siempre tiene un poco de tensión extra, de empezar a rodar y a que todo salga bien. Hemos tenido un día no sin complicaciones, porque todos las hemos tenido y será una constante todos los días, pero intentando que sea lo menos problemático posible. El coche ha ido bien toda la etapa, lo sentía bien, muy cómodo con él, sin sobresaltos, así que lo que queríamos empezar un poco con precaución", comentó Alonso a su llegada al vivac, a unos 500 metros del Mar Rojo.

"La idea inicial es intentar pasar estas primeras etapas de puntillas, sin hacer ningún exceso, ni cosa extraña, intentando aprender más de la carrera mientras estamos en ella y conocer un poco más el coche y el terreno. La clave es poder mantenernos entre esos 10 primeros, que salen cada 3 minutos y es importante para la visibilidad, porque cuando te pierdes y encuentras el camino de nuevo y de repente sales detrás de otros coches, haces 10 km a 50 km/h porque no puedes ver nada. Le pasa a todo el mundo. Giniel tuvo más problemas, Nasser y Nani también... a todos nos van a pasar cosas todos los días y esperamos que sean las mínimas".

Cuando se le preguntó por si habían estado en el ritmo esperado, comentó: "Creo que han ido más rápido todos ellos, solo que han tenido más percances que yo. Más o menos como esperaba de ritmo, un poco más en el bolsillo, pero no es el momento aún de sacarlo. Sobre todo en la segunda semana tenemos más esperanzas de que la carrera esté más limpia, de que no haya tantos coches, tantas motos, tantos quad... porque luego es la jungla de mitad de etapa en adelante y en la segunda semana esperamos hacer etapas un poco más tranquilas; si llegamos con el coche en perfectas condiciones intentaremos tirar un poco más entonces".

Alonso deja claro que es complicado divertirse con la tensión que se vive dentro del coche y los mil y un peligros que deben sortear en cada jornada.

"Yo creo que no se divierte casi nadie porque todos salimos con mucha incertidumbre, sin saber cómo va a ser la etapa. Mañana y pasado con el roadbook en la salida, por la mañana, con un estrés grande para los pilotos que no pueden hacer sus cosas habituales. No creo que sea tan divertido como un evento de exhibición cuando subes a pasajeros, que conoces más el recorrido y puedes jugar con el coche a tu manera", aseguró.

Sobre su relación con Marc Coma, deja claro que sigue siendo fluida, sin ningún roce entre ambos y que ambos son conscientes del gran trabajo que hacen juntos.

"Sigue siendo de luna de miel. Está claro que yo no tengo la capacidad para dudar de nada de lo que haga él. Incluso cuando nos perdemos alguna vez, me explica que es normal y que pasará muchas más veces. Aunque en ese momento sea frustrante por el calor del momento y por la visibilidad que puede ser más limitada te das cuenta que cuando acaba la etapa somos de los que mejor trabajamos", apunta.

Los pinchazos fueron el tema del primer día del Dakar 2020, y Alonso insiste en que tienen un gran factor suerte, después de lo experimentado en Marruecos el pasado octubre.

"Yo creo que es suerte, ya lo dije en Marruecos cuando pinché muchas veces y parecía que era un error de novato. Esta vez les ha tocado a ellos. A veces pasas dos centímetros a la derecha o a la izquierda y hay una piedra cortante o no. Hay un factor suerte tan grande que es difícil saber exactamente cuándo va a suceder un pinchazo y si es una cuestión de la conducción o del ritmo", concluyó.