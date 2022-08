Redding no dudará en plantear batalla a los aspirantes al título de WSBK

Cargar el reproductor de audio

El piloto de BMW hizo este comentario al terminar la primera carrera de la ronda de Most, en el mes de julio. En la última vuelta de esa primera manga, Razgatlioglu forzó la salida de pista de Redding en la rápida curva 13, mientras luchaban por el segundo cajón del podio.

Aunque estaba encantado de haber conseguido su primer podio en una carrera larga con la M1000RR, Redding declaró no estar de acuerdo con la acción de Razgatlioglu en el que considera uno de los puntos más peligrosos del circuito.

El británico reveló que después de hablar con Razgatlioglu había llegado a la conclusión de que, dado que la lucha por el título ya está fuera de su alcance, no debía contenerse ante los "tres grandes"(Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea y Álvaro Bautista) en futuras batallas.

"Le dije: 'venga ya, ¿dónde está el límite?", recordó Redding sobre su conversación con Razgatlioglu. "El muro estaba a 10 metros de distancia, y si hubiera entrado en la grava a esa velocidad, la cosa no habría terminado bien".

"Eso es lo que pienso en este momento, pero él no. Me pasó lo mismo el año pasado, cuando me adelantó en las dos últimas curvas... me dijo, 'lo siento, no tenía agarre en el tren trasero', pero pensé joder... no te importo ni yo ni mi vida".

"Sabemos que es un piloto agresivo a la hora de adelantar, y eso no me importa, pero me gustaría que se pensase las cosas en según qué sitios... que intente adelantarme en la siguiente curva, como el año pasado. De esa forma, si hay algún toque, tengo margen de maniobra. En otros sitios en los que me ha intentado adelantar, el margen es muy pequeño".

"Me lo tomé al pie de la letra, pero empezaré a pilotar así. Ya lo estoy haciendo, pero tendré que ser más [agresivo] aún, mientras que nadie diga dónde está la línea roja a la hora de adelantar a otro piloto. No tengo nada que perder".

"Si vas a seguir sacándome de la pista, estás luchando por el campeonato y luego yo te hago lo mismo, y entonces vienes a quejarte... a veces debería ser más inteligente y no intentar algunos movimientos demasiado agresivos".

Redding consiguió terminar tercero en la carrera inaugural de Most, después de defenderse de un ataque tardío de la Kawasaki de Rea, que aprovechó la pérdida de ritmo del hombre de BMW para adelantarlo en la curva 15.

Sin embargo, Redding fue capaz de mantenerse en el exterior en la curva 16 y meterle el morro en la entrada a la 17, mantiendo así la posición".

"Me decía, '¿lo hago, no lo hago?", continuó Redding. "Y luego pensé 'a la mierda, suelto el gas tarde'... y entonces él lo intentó de nuevo, y yo pensé en que no tenía nada que perder. Él tenía más que perder que yo, así que arriesgué al final".

