Rea y Redding critican a Pirelli y sus neumáticos en WSBK

El correcto tratamiento de los neumáticos fue la clave para triunfar en la última ronda del Mundial de Superbikes, disputada en Barcelona. En las dos carreras largas, de 20 vueltas, el ganador fue el piloto que no forzó demasiado las gomas en la salida. Pero incluso los vencedores fueron significativamente más lentos al final de la carrera que al principio. Esto lleva a una pregunta: ¿Debería Pirelli desarrollar compuestos más duraderos?

"El desgaste de los neumáticos en Barcelona es tan grande que no es una carrera de verdad", llegó a decir todo un seis veces campeón del mundo como Jonathan Rea. "Los pilotos se contienen hasta el final de la carrera. Hay que ir con cuidado tanto con los neumáticos traseros como con los delanteros".

Toprak Razgatlioglu ganó la primera manga del sábado con un adelantamiento en la última vuelta, aprovechando que Nicolò Bulega, que llegó a ese giro en cabeza, se vino abajo, rodando 4,4 segundos más lento que en su vuelta más rápida. Pero hay que decir que el turco de BMW también fue significativamente más lento, por una diferencia de 2,6 segundos entre su mejor giro y el último.

Viendo los tiempos por vuelta piloto a piloto, se pueden observar enormes diferencias. Por ejemplo, Remy Gardner se hundió en los compases finales: el de Yamaha fue hasta 7.6 segundos más lento.

"Necesitamos neumáticos más resistentes y que se comporten de forma más consistente", exigió Rea tras la cita de Montmeló. "Por ahora, deberíamos ignorar los tiempos por vuelta. Es fantástico rodar un giro en 1:40 o 1:39 aquí. Pero es importante que tengamos un neumático que sea duradero en las carreras".

Un neumático Pirelli durante la última carrera de WSBK 2023

El norirlandés no está conforme con que hubiera que montar neumáticos frescos una y otra vez en la ronda española para conseguir buenos tiempos por vuelta. Con neumáticos más duraderos, los equipos podrían trabajar de una manera más eficaz en la moto. "El trabajo de puesta a punto sería entonces mucho más fácil", se mostró convencido.

Y es que estas grandes diferencias apenas proporcionan resultados significativos. "Es realmente difícil configurar una moto correctamente cuando eres dos segundos más lento al final de la carrera que al principio. He expresado el deseo de desarrollar compuestos y construcciones de neumáticos más duros. Pero la filosofía en los últimos años ha sido ir en una dirección cada vez más blanda", añadió el multicampeón.

Estas declaraciones de Jonathan Rea también fueron apoyadas por uno de sus compañeros en el campeonato de las motos derivadas de las de serie, Scott Redding. "Tenemos gomas con los que podemos marcar récords de vuelta. Pero queremos neumáticos con los que se puedan hacer buenas carreras", afirmó el piloto de BMW.

"No son carreras de verdad, son más bien tácticas. Estamos en las carreras para competir. No debería darse el caso de cuidar los compuestos durante 15 vueltas y luego atacar hacia el final. Estoy de acuerdo con Jonathan. Como piloto un poco más grande, siempre tengo más probabilidades de tener problemas que los pilotos más pequeños. Con el peso mínimo, no es tan malo como antes, pero estoy poniendo más tensión en los neumáticos que un piloto más pequeño", siguió el británico para finalizar.