Redding responde a Bautista: "Se comporta como un niño. Es infantil e inmaduro"

Scott Redding y Álvaro Bautista no se llevan bien, es un hecho. En el pasado, los dos han tenido algunos intercambios verbales y el último capítulo tuvo lugar durante el reciente fin de semana de WSBK en Misano. Hablando ante los medios de comunicación, el actual campeón del mundo compartió su pensamiento sobre la situación en BMW y no dejó en buen lugar al británico.

"Esperaba que Toprak fuera rápido con la BMW", señaló el español, que añadió: "Cuando rodé detrás de las BMW en años anteriores, me di cuenta de que la moto no tenía grandes problemas. Desde fuera parecía buena moto".

"Para mí el problema no era la moto. El problema eran los pilotos", especificó Bautista, que calificó a Razgatlioglu como un piloto top, mientras que no fue así con el resto: "El nivel de los otros pilotos probablemente no es suficiente para poder ser realmente rápidos".

Sin embargo, defendió a Michael van der Mark: "Ha tenido muchas lesiones en poco tiempo. Tiene un buen potencial, pero no ha podido demostrarlo debido a las lesiones".

Pero en cambio, no tuvo buenas palabras para Redding, a pesar de que el británico ha conseguido doce victorias en WSBK: "Scott llegó a Ducati cuando estaban muy por delante. Pero en su segundo año con Ducati, ya sufrió más. Hay una diferencia entre pilotar una moto muy buena y una moto con la que entonces tienes que trabajar".

"Si comparas a Redding con Toprak, queda inmediatamente claro que Toprak es con diferencia mejor piloto. Se trata de todas las áreas, no sólo del pilotaje en sí. También de la forma de trabajar y de lo que dices fuera de la pista. Toprak está más centrado como piloto. Eso es importante. La actitud es importante. Redding a veces es fuerte, pero a veces no", explicó el español.

¡Este fin de semana hay WSBK!: WSBK Horarios de la ronda de Donington Park de WSBK 2024 y cómo verla en TV

Álvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cuando se le pidió a Redding que respondiese a las palabras de Bautista, dijo: "Sí, me lo han hecho saber algunas personas. No sé cuál es su problema", explicó Redding a Motorsport.com.

"En su carrera ha sido muy a menudo un piloto normalito. No sé, obviamente no le caigo bien por este debate sobre el peso. Pero no me importa", señaló Redding, y añadió: "Se comporta como un niño".

Redding se ha enfrentado repetidamente a Bautista en los últimos años: "No me tienen que caer bien todos los pilotos contra los que compito", aclaró Redding, quien recordó la época en la que Bautista sufría con la Honda: "No decía eso cuando corría con la Honda y sufría con esa moto".

Tras un debut en Superbike con Ducati y muchas victorias al principio de la temporada, Bautista fichó por sorpresa por Honda a finales de 2019: "Tenía la mejor moto y cambió. Ahora que la situación vuelve a ser diferente, intenta desahogarse con los demás. Es un poco infantil e inmaduro que un padre y un hombre adulto diga cosas así", añadió el británico.

Redding zanjó el asunto diciendo que le gustaría Bautista expusiera su opinión en un intercambio directo: "Sólo habla de mí en los medios de comunicación porque sabe que estoy luchando por conseguir buenos resultados en este momento", concluyó.

Scott Redding, Bonovo Action BMW Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!