Honda regresó al mundial de Superbikes en 2020 con grandes aspiraciones. Con una nueva Fireblade, los japoneses se marcaron como objetivo ganar carreras en el primer año y llevarse el título en el segundo.

Pero, tras dos años y medio, en Honda aún siguen esperando su primera victoria. Es cierto que sí que han conseguido subir al podio en alguna ocasión, pero más bien por demérito de sus rivales. En 2022, Honda compite con dos debutantes recién llegados del mundial de motociclismo: Iker Lecuona y Xavi Vierge.

En las dos campañas anteriores, tanto Álvaro Bautista como Leon Haslam tuvieron problemas con la Honda Fireblade. El español llegó a Honda como subcampeón del mundo, y en su primer año tuvo que conformarse con la novena posición de la clasificación general.

En su segundo año con Honda, el de Talavera de la Reina no mejoró mucho y terminó décimo en la general. Para 2022, Bautista decidió regresar a Ducati, con la que ha vuelto a ganar carreras y que le permite liderar el campeonato con un colchón de 31 puntos.

Estrategia de Honda: Alto riesgo con poco beneficio

Le hemos preguntado a Bautista qué opina de la estrategia de HRC de competir en 2022 con dos debutantes en WSBK y, además, cambiar el proveedor de los frenos (de Brembo a Nissin) y de la suspensión (de Öhlins a Showa). ¿No hay más riesgos que beneficios?

"Sí, absolutamente. El riesgo es mucho mayor. Si cambias los frenos y la suspensión en un proyecto tan joven, en el que estás completamente involucrado en el desarrollo de la moto, lo que haces es asumir un nuevo riesgo a mayores, porque todo es nuevo", explicó Bautista en una entrevista en exclusiva con Motorsport-Total.com, la web hermana de Motorsport.com.

¿La suspensión de Showa puede suponer alguna ventaja?

"Si las cosas no van bien, no sabes si la culpa es de la moto o de los frenos o de la suspensión”, dice Bautista. "Nunca probé la Honda con suspensión Showa".

"Pero hablé con los pilotos al respecto. Supongo que hace que la moto sea un poco menos agresiva. Es una buena solución a los problemas que tenía yo. Para mi gusto, la moto era demasiado rígida", recordó el antiguo piloto de Honda.

Bautista admite que, incluso antes del comienzo de la temporada 2021, Honda estuvo valorando pasar de Brembo a Nissin. "Recuerdo que probamos diferentes frenos al comienzo de la temporada, pero al final nos quedamos con Brembo", comentó el talaverano.

"En ese momento no noté una gran diferencia. Era una decisión que íbamos a arrastrar toda la temporada, y no estaba claro cómo reaccionaban los frenos al calor. El rendimiento no fue muy diferente al de los test, pero al menos con Brembo sabíamos qué podíamos esperar", describió un sorprendido Bautista, que también admitió no encontrar explicación al cambio de este año.