Toprak Razgatlioglu: "No olvidaré el comportamiento de Yamaha"

El pasado miércoles, en el Motorradwelt de Berlín, BMW presentó sus equipos y motos para la temporada 2024 del Mundial de Superbikes. La atención se centró, naturalmente, en el recién llegado a la casa alemana, Toprak Razgatlioglu, que fue aplaudido ruidosamente por los invitados.

Motorsport.com pudo hablar en exclusiva con el piloto turco: "Nadie cree en esta moto y en esta marca. Pero yo creo en BMW. Estoy convencido de que la moto es realmente fuerte", explicó Toprak, que en diciembre pudo probar la M 1000 RR en tres circuitos diferentes. "Lo primero de lo que me di cuenta es que la moto es muy rápida en recta. Si encontramos una buena puesta a punto, creo que podré disfrutar mucho pilotándola. Cuando tengamos el freno motor bajo control, entonces podremos luchar".

Razgatlioglu disfruta del gran apoyo de la firma teutona, y su visita a Berlín ha aumentado aún más su motivación. "Mucha gente cree en mí. He visto cuántos empleados turcos hay en la planta. Había muchos turcos en la presentación. Eso me motiva mucho. Quiero ganar el campeonato por esta gente. Quizá no sea así en 2024, pero sí en 2025", afirmó.

La temporada 2024 empieza en sólo cinco semanas, así que BMW no tiene mucho tiempo para hacer cambios. ¿Serán suficientes los días de test en Europa y los que habrá antes de la ronda de Australia? "Los tests en Europa probablemente serán un poco cortos. Tengo compañeros muy experimentados como Scott Redding, Garrett Gerloff y Michael van der Mark. Estoy deseando trabajar con ellos. Trabajamos juntos y ganamos juntos", siguió Toprak.

"BMW también ha contratado a algunos probadores muy experimentados", dijo posteriormente sobre el fichaje de un campeón de WSBK como Sylvain Guintoli y de Bradley Smith, que fue piloto de MotoGP. "Tenemos una alineación realmente fuerte. Estamos bien posicionados y tenemos que estar unidos", expresó Razgatlioglu, que piensa como un jugador de equipo: "Cuando gano, siempre digo que hemos ganado".

Razgatlioglu y su enfado con Yamaha en WSBK

Razgatlioglu no ha acabado bien con Yamaha, su antiguo equipo. "No está bien que Yamaha me prohibiera entrenar", detalló. "Ganamos el campeonato juntos y, sin embargo, me impidieron participar en el primer test [de Jerez, al término de la temporada]. Como resultado, tuve que probar en condiciones difíciles en diciembre. Pero no olvidaré este comportamiento de Yamaha. Es una gran motivación para mí. Me impidieron probar y eso significa que tengo que estar delante desde el principio. Lo estoy deseando".

Yamaha ha fichado a un fuerte sustituto, el seis veces campeón del mundo Jonathan Rea. El norirlandés sí pudo familiarizarse con la R1 en Jerez. "Jonathan es un piloto rápido. Se ha adaptado rápido, pero quizá aún necesite algo de tiempo", reconoció Razgatlioglu. "Comparado conmigo, sin embargo, ha podido probar en mejores condiciones. Pero no sé si será más fuerte que en 2023".

"Todo el mundo en BMW cree en mí. Ahora tengo que demostrar algo", analizó el joven turco. Sin embargo, por el momento no piensa en su posición en la clasificación general: "Me concentro exclusivamente en ganar carreras. No será fácil, pero ese es mi objetivo", finalizó.