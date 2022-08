Yamaha no tendrá ninguna R1 nueva para la temporada 2023 en WSBK

Cargar el reproductor de audio

Paul Denning, director del equipo Yamaha de WSBK, ha confirmado en una entrevista con la publicación hermana de Motorsport.com, motorsport-total.com, que no tendrán una nueva R1 homologada para la temporada 2023 del Mundial de Superbikes.

Desde la vuelta de Yamaha como equipo de fábrica a WSBK en la temporada 2016, la R1 se ha ido mejorando paso a paso. La homologación actual data de la temporada 2020 y, desde entonces, no ha habido cambios en la parte básica de la máquina.

En estos momentos, la discusión principal en el equipo es la orientación de mercado a seguir con la moto. Es posible que la R1 se dirija por un camino más radical para las carreras a medio plazo, y así dar más libertad a los equipos.

Por si te lo perdiste: En Yamaha no descartan a Razgatlioglu como sustituto de Franco Morbidelli

¿Cuál es el futuro de la Yamaha R1 en WSBK?

El deseo de los fans de Yamaha de ver una R1 nueva no se hará realidad. "No, no lo creo", comentó Paul Denning a Motorsport.com. "La R1 es un modelo importante en la gama de Yamaha y actualmente se está discutiendo el futuro de este modelo".

Paul Denning junto a Toprak Razgatlioglu

"El objetivo es definir cómo se desarrollará la R1 y qué papel debe adoptar como producto. Debería aclararse si debe convertirse en una moto con un claro enfoque para la pista o si debe ser una moto que se centre en su uso en la carretera".

Las victorias de Toprak Razgatioglu demuestran el potencial de la Yamaha R1

"El ciclo de producción de la R1 es bastante largo, pero sigue siendo una moto muy competitiva. Soy un poco parcial, por supuesto, pero en mi opinión sigue siendo la mejor moto para los días de pista", señaló Denning.

"El carácter del motor y el paso por curva son fantásticos. La moto es muy fácil de conducir y tiene una base de fans muy fiel".

Pero incluso sin una nueva R1, desde el equipo aseguran que habrá algo nuevo para los fans de Yamaha. "Creo que aumentará la oferta de piezas de rendimiento o de versiones limitadas. Esta oferta se dirige a los clientes que quieren estar más cerca de la moto de Toprak", explicó Denning.

El vigente campeón del mundo de WSBK, Toprak Razgatlioglu, es actualmente el tercero en la clasificación, con 260 puntos, por detrás de Álvaro Bautista, que lidera con 298, y Jonathan Rea, segundo con 267.

Se espera que Ducati presente una versión revisada de la Panigale V4R en otoño, mientas que Kawasaki debería hacer lo propio en breves, ya que a Rea se le prometió una mejora de la ZX-10RR cuando amplió su contrato.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!