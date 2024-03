Toprak: "¿Bulega? Está en una posición afortunada, y es muy rápido"

Nicolò Bulega lideró la tabla del test de Barcelona del Mundial de Superbikes, y el piloto que más se acercó a él tras los dos días de pruebas fue Toprak Razgatlioglu, que a los mandos de su nueva M 1000 RR se sigue acercando a la zona alta de la clasificación. El turco fue el único que amenazó al piloto de Ducati, quedándose a 27 milésimas del récord de la pista que logró.

El campeón del mundo de 2021 parece estar adaptándose bien a la Superbike de BMW, con la que quiere convertirse en un peligroso rival para Bulega y para Álvaro Bautista. A punto estuvo de arrebatarle ese primer puesto en la última jornada de entrenamientos en Montmeló, pero ya se sabe que el cronómetro no es lo más importante de estas pruebas, y en la casa bávara hay satisfacción.

"Ha sido una buena vuelta rápida, he estado muy cerca de la primera posición", dijo Razgatlioglu el viernes en referencia a su crono, por debajo del récord de la pista, que le permitió acercarse a Bulega. "En general estoy muy satisfecho. Hoy hemos trabajado en el agarre trasero, luego hemos hecho una simulación de carrera corta de 11 vueltas en la que he rodado en 1:41. En la última vuelta utilicé el basculante antiguo pero con un amortiguador diferente, y horquillas nuevas delante. Hemos probado muchos componentes".

"Al final, he montado dos neumáticos de clasificación y he rodado mejor en el segundo intento. Estoy satisfecho y el equipo también, hemos encontrado el agarre que nos faltaba en el primer día de test y ahora estamos listos para la carrera", continuó Razgatligolu, que se considera preparado para la ronda de Barcelona del próximo fin de semana.

Por último, el #54 habló de la espléndida actuación de Bulega, que debuta este año en WSBK pero que parece cada vez más un piloto experimentado. Ciertamente, al transalpino le falta experiencia, pero no talento, algo que Toprak alaba: "Cuando llegué a Superbikes, no tenía ninguna experiencia, sólo había corrido en Superstock 600 y 1000. Además había pilotado una Kawasaki, no una Ducati".

"Nicolò está en una posición afortunada y además es muy rápido. Con otra moto no sería tan fácil pilotar así, pero con la Ducati es extraordinario. Por supuesto, Michael Ruben Rinaldi lleva años pilotando esa moto, y Nicolò ya era muy rápido cuando empezó. Estoy contento de tener otro piloto con el que luchar", concluyó Toprak, que parece haber encontrado otro rival de cara a esta temporada 2024.