Cómo el bajo peso de Bautista fue una desventaja en el WSBK de Most

El piloto oficial de Ducati, Álvaro Bautista amplió su ventaja al frente de la clasificación de pilotos en el fin de semana del WSBK en Most hasta los 74 puntos y ya acaricia el trofeo de campeón. En la República Checa, el español tuve un emocionante duelo con su rival por el título, Toprak Razgatlioglu, a quien le condenó un pinchazo de forma inesperada.

"Aunque hemos tenido un fin de semana realmente difícil, hemos podido ser competitivos y luchar por la victoria. Estoy muy contento por ello", comentó Bautista tras un fin de semana turbulento.

En las sesiones de entrenamientos, Bautista no pudo destacar tanto como de costumbre. "Me ha costado más en esta pista que en otras. Quizá por mi peso, porque en los cambios rápidos de dirección mi moto se volvía inestable debido a mi poco peso, mientras que las otras motos cargaban más los neumáticos".

"En esta pista, los pilotos con más peso eran rápidos. Es algo que ya se vio en el pasado", dijo Bautista. "Scott Redding y Danilo Petrucci fueron rápidos aquí porque pueden pilotar con más precisión en este trazado, ya que sus motos tienen más estabilidad".

"Este fin de semana hemos jugado más con la puesta a punto porque teníamos más problemas. Pero el resultado ha sido siempre el mismo, cambiáramos lo que cambiáramos. Ha sido más la combinación de la moto, yo y la pista", aseguró un convencido Álvaro Bautista.

Tras el duodécimo puesto en la caótica carrera del sábado, el piloto español de Ducati hizo una gran remontada en la carrera sprint desde la 13ª plaza hasta el tercer puesto, lo que le dio una mejor posición de salida para la carrera final.

Bautista luchó con Razgatlioglu durante varias vueltas. Pero a seis vueltas del final, el turco se retiró por causas ajenas a su voluntad y el español tuvo suerte de no rodar justo detrás de Razgatlioglu en ese instante para poder evitar la caída del piloto de Yamaha.

"La vuelta anterior casi me caigo en la última curva porque me fui un poco hacia el exterior y el asfalto está un poco roto. Me patinó la rueda delantera, pero conseguí evitar la caída. Así que él ampliaó la diferencia y yo no estaba tan cerca como en otras vueltas. Si no, seguro que le habría tocado, porque rodábamos muy juntos. Así que he tenido suerte", reconoció Bautista al respecto.

Finalmente, el de Talavera de la Reina consiguió una gran victoria y recuperó puntos en un fin de semana complicado para él que le deja a las puertas del título a falta de cuatro rondas.

¿Se ha acabado ya el campeonato? Bautista prefiere ser prudente: "No lo veo así. Lo bueno de las carreras es que todo es posible hasta que se muestra la bandera a cuadros".

"No es un punto de inflexión para mí, igual que Imola o el sábado aquí en Most no lo fueron. Tenemos que sacar el máximo de cada situación", finalizó el veterano piloto español.

