Solo un peso mínimo pararía a Bautista, según Petrucci

El actual Campeón del Mundo de Superbikes, Álvaro Bautista, dejó claro con sus 17 victorias en las 21 carreras disputadas hasta ahora que el título sólo pasará por él este año. Los triunfos del español en la categoría han provocado que la Ducati Panigale V4R ya ha sido ralentizada dos veces esta temporada.

Tras la tercera y la sexta prueba, Ducati tuvo que reducir las revoluciones en 250 rpm. Para Danilo Petrucci, compañero de marca, esto no tiene sentido, porque solo Bautista está ganando carreras con la moto italiana en este momento: "Me gustaría entender cómo funciona este algoritmo. Nadie lo sabe realmente. Quizá unas reglas más claras serían mejor para todos".

"Nosotros rodamos a 900 rpm menos que los de fábrica. No sé si eso es bueno. Realmente no lo entiendo", reflexionó Petrucci, que explica más. "Nos faltan 500 rpm en comparación con el inicio de la temporada. El problema está en la relación de marchas, porque tuvimos que hacer algunos ajustes".

Limitar las revoluciones es un error, según Danilo Petrucci

El ajuste constante de las revoluciones pretende evitar que un fabricante domine claramente. Pero según el italiano, esta medida no da en el clavo. "Tengo que repetirlo, en mi opinión no es la forma correcta de crear un equilibrio. No es justo que los demás pilotos también tengan que sacrificar revoluciones y no solo Bautista".

"La conclusión es que solo Bautista marca la diferencia", subrayó Petrucci, que volvió a señalar la diferencia de peso. "No es justo, yo tengo 30 kilos más que Álvaro [Bautista]. Claro que la culpa no es ni suya ni mía".

"Quizá él podría ganar dos kilos y yo perder tres, pero la diferencia siempre será de al menos 25 kilos. Necesitamos un equilibrio en el peso porque Álvaro sigue siendo el más rápido en las rectas", reconoció Petrucci, y añadió. "No estoy seguro de que las reglas sean justas para todos".

Cómo podría ser más justo el Campeonato del Mundo de Superbike, según Danilo Petrucci

El hecho de que la Ducati ya haya sido limitada este año en 500 rpm afecta poco a Bautista, según el italiano: "Para él no supone una gran diferencia. Para él sería más difícil si se igualaran las diferencias de peso. Entonces tendría que mover más peso".

"Para mí, en cambio, no cambiaría mucho porque no podría hacer mi moto más ligera. Mi moto pesa exactamente lo que dice el reglamento. No se puede aligerar", comentó Petrucci.

Sin embargo, tal y como están las cosas actualmente en la competición, no habrá peso mínimo combinado ni el año que viene ni en los siguientes, y está molesto por esta decisión. "Baz, Redding y yo somos los pilotos más pesados. Es más difícil para nosotros porque tenemos desventaja en aceleración, desgaste de neumáticos y frenada".