La última oleada de COVID-19 en Europa, que ha llevado a algunos países como Reino Unido a volver a un duro confinamiento, ha hecho temer que la temporada 2021 del WorldSBK pueda verse alterada por la situación de la pandemia en las naciones anfitrionas de carreras.

Además, existe la posibilidad de que los pilotos queden fuera de combate, después de que tanto Valentino Rossi como Lewis Hamilton se perdieran carreras en sus respectivos campeonatos el año pasado tras dar positivo en los test de COVID-19.

Los protocolos del WorldSBK contra las infecciones por coronavirus no son tan estrictos como los de otras categorías promovidas por Dorna, como MotoGP, o los de la Fórmula 1, aunque los grandes equipos de la categoría someten a sus empleados a pruebas privadas antes, durante y después de los fines de semana de competición.

Rea dijo que el WorldSBK debería añadir una norma que permita a los pilotos en 2021 eliminar su peor puntuación de la clasificación, para garantizar que la apretada lucha no se vea afectada en caso de que un contendiente se vea obligado a saltarse una carrera debido a la COVID-19.

"Para ser sincero, me gustaría [que le pusieran la vacuna] lo más rápido posible", dijo Rea, que persigue un séptimo título consecutivo con Kawasaki este año. "Porque en un campeonato del mundo, a menos que adopten la norma de que, como en años pasados, se puedan anular los resultados de un fin de semana...".

"Como en el motocross, cuando solía correr allí, podías cancelar tu peor fin de semana de la temporada. Creo que Dorna debería estudiar esta regla durante esta pandemia, porque mira lo que le pasó a Valentino Rossi el año pasado y a Lewis Hamilton".

"Ahora mismo estoy quizá en la mejor forma de mi vida y me siento nervioso porque ¿qué pasa si doy positivo antes de la primera carrera y no puedo ir [a correr]?. Ya sabes lo que quiero decir. El campeonato no se detendrá porque yo dé positivo".

"Así que quiero hacer todo lo posible para mantenerme a salvo y si la vacuna va a ayudarme, a darme algo de inmunidad frente a este virus para poder seguir compitiendo y haciendo mi trabajo, tengo que intentar ponérmela".

"Pero el problema ahora es que incluso en privado en mi país no se puede conseguir la vacuna. Tienes que ser [un trabajador de primera línea]. Porque he investigado esto. En cuanto esté disponible para mí, por supuesto que me la pondré".

La temporada 2021 del WorldSBK arrancará el 24 y 25 de abril, con las primeras nueve rondas programadas en Europa.

La ronda australiana en Phillip Island, tradicionalmente la apertura de la temporada del campeonato de las motos derivadas de serie, se ha retrasado a una fecha no especificada al final del calendario.