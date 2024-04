Zarco sostiene que Honda "no debe ser pesimista" sobre su momento en MotoGP

El mal rendimiento de Honda en el Mundial de MotoGP ha continuado en esta temporada 2024, ya que la RC213V aún está por detrás de sus rivales a pesar del trabajo que se ha realizado para mejorarla durante el invierno.

El fabricante japonés regresó con las manos vacías del pasado Gran Premio de las Américas, con Luca Marini terminando 16º como la única Honda superviviente de la carrera larga, ya que Johann Zarco, Takaaki Nakagami y Joan Mir se retiraron con diversos problemas, no relacionados entre sí.

El 0 de la casa nipona en el Circuito de las Américas se produjo apenas 12 meses después de que Alex Rins guiara al equipo LCR a una sorprendente victoria en la pista americana, un escenario en el que Marc Márquez se había mostrado imbatible hasta entonces con la máquina oficial.

Sin embargo, Zarco no ve la falta de resultados de HRC en esta primera mitad de 2024 como un motivo de preocupación, ya que cree que la marca japonesa tiene lo que se necesita para cambiar su suerte.

"Sigo siendo positivo", dijo tras Austin. "No tenemos que ser pesimistas, porque sabíamos que iba a ser difícil con este proyecto realmente nuevo. Honda cambia muchas cosas".

"Es fácil decir que necesitamos tiempo, pero esto es así, porque en las carreras en las que Honda rendía bien [como Austin] de momento hemos sido los que peor lo hemos hecho. Cuando nos comparamos con otras motos, vemos claramente que nos falta algo".

Johann Zarco

"[No] debemos ser pesimistas, porque realmente creo que no hay secretos en el aspecto técnico, sólo cosas que entender, y tenemos la capacidad de la gente para entenderlo. Pero quizás necesitamos verlo de otra manera, con otro prisma, otra forma de ver las cosas. Mientras pueda dar esta energía encima de la moto, y estas explicaciones, porque esa es mi cualidad como piloto, seguiremos adelante", siguió.

El jefe del Repsol Honda, Alberto Puig, admitió que está "confuso" sobre por qué las "buenas mejoras" realizadas en la RC213V no han dado los resultados deseados en la pista hasta el momento. El catalán ya había sugerido anteriormente que era posible que Honda sufriera una gran mejora antes de las vacaciones de verano, a medida que se haga evidente el impacto de los cambios realizados.

Zarco explicó que el mal fin de semana de Austin sólo servirá como un recordatorio de dónde hay que mejorar, a medida que se siguen trayendo nuevas piezas a la moto y se aprovecha el nuevo sistema de concesiones de la categoría reina.

"Quizá no fuimos competitivos. Está bien recibir una bofetada como ésta para darse cuenta realmente de algunas cosas", declaró a 'Canal+ Francia'. "Realmente parece que estamos en un sistema diferente. No hay secretos, Honda encontrará [soluciones], porque han revolucionado tanto las cosas que necesitan volver a orientarse un poco, pero intento analizarlo de esta manera. Está claro que queremos luchar y no podemos".