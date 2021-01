La motivación tras el cambio de piloto a jefe de Leon Camier

Camier fue piloto del WorldSBK desde 2010, y este año ha decidido colgar el casco y aceptar la oferta de Honda como director del equipo, volviendo al fabricante con el que compitió en 2018-2019 tras haber estado en Aprilia, Suzuki, BMW y MV Agusta.

Si bien el piloto británico mostró destellos de buen ritmo en Honda a pesar de competir con una moto poco competitiva, se perdió varias rondas en 2018 después de fracturarse las costillas en Aragón, y luego estuvo fuera durante gran parte de la temporada siguiente por lesiones en el hombro.

Otro accidente después de cambiar al equipo Barni Ducati para 2020 le impidió estar en la primera carrera del curso, en Phillip Island, y las dos partes finalmente acordaron separarse sin completar una sola ronda juntos.

Hablando durante el test fallido en Jerez en su primer día como director, Camier reveló que tenía la opción de volver al Campeonato Británico de Superbikes, pero admitió que las carreras habían "perdido un poco de significado" después de sufrir durante varios años con las lesiones.

"En mi cabeza, fue un momento difícil", reflexionó Camier. ”Muchas lesiones, demasiadas. Y no corro en motos solo para ganarme la vida, solo por seguir compitiendo. No me interesa eso".

“Quiero competir si puedo ver la posibilidad de progresar, de intentar estar en una situación competitiva, intentar ganar carreras, intentar subir al podio. Por eso lo hago. Y ya no veía que eso fuera posible".

“Con el hombro, creo que fue fácil perder la confianza en hacer muchas cosas, y se trataba de ver si podía rendir físicamente. Y no podía. Pude volver a correr en Inglaterra, y de hecho estoy bastante seguro de que puedo conseguir una buena moto allí".

“Pero al mismo tiempo sentí que perdí un poquito las ganas, esa motivación de darlo todo. Las carreras perdieron un poco el significado para mí. Y siento que en esta posición, con esta oportunidad, puedo aportar mi experiencia e intentar ayudar de una manera diferente a lograr el mismo resultado. Formar parte de un equipo ganador. Y aquí es donde estoy".

La decisión de aceptar la oferta de Honda para reemplazar a Jaume Colom como director del equipo supone un final anticipado a la ilustre carrera de Camier, que ganó un título en BSB en 2009, y sumó nueve podios y 223 carreras en el WorldSBK.

Camier admitió que no fue fácil colgar el casco con 34 años, 11 después de debutar en el WordSBK a tiempo completo con Aprilia, pero asegura que la oportunidad de seguir en el deporte con Honda le ayudó a tomar la decisión.

"Para ser sincero, probablemente fue la decisión más difícil de mi vida decidir dejar de correr", declaró. “Obviamente, los últimos años para mí no han sido fáciles con las lesiones, y no me ha ido como yo habría querido".

“Decidir dejar de competir es algo muy importante. Toda mi vida la he dedicado a una cosa, correr, entrenar para ello. Todo lo que haces cada día es mejorarte a ti mismo y tratar de rendir como piloto. Y dejarlo es algo realmente importante, más grande de lo que esperaba".

“Pero tener esta oportunidad me ha ayudado, creo. Puedo concentrarme en esto. Puedo usar mi experiencia para intentar mejorar. Algo en lo que puedo empezar con bastante facilidad. Es una progresión bastante natural [pasar de piloto a team manager]. Tengo muchas ganas de asumir este desafío".

“Será un año realmente interesante para mí. Mucho que aprender, pero al mismo tiempo estoy muy emocionado de empezar".