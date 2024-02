Rea, sin lesiones graves en Australia: "La caída ha sido una sorpresa"

Si hay alguien que ha tenido un fin de semana duro en Australia, ese ha sido Jonathan Rea. El seis veces campeón del mundo no ha tenido, ni mucho menos, el arranque de temporada 2024 de WSBK soñado, ni tampoco el debut que quería brindar a Yamaha, su nuevo equipo tras marcharse de Kawasaki.

El piloto norirlandés ya arrastraba una dura caída que sufrió el pasado martes, en el último test de pretemporada del Mundial de Superbikes. Pero su situación no mejoró durante la primera ronda del año: fue 17º en la primera carrera tras un problema en la parada, décimo en la Superpole Race, a tres décimas de puntuar, y no pudo terminar la segunda manga larga después de una dura caída, de la cual quedó clara su magnitud, pese a no verse en la realización internacional.

Y es que Rea se fue al suelo en la curva 11, en un incidente que algunos describieron como "importante", como Danilo Petrucci, que estaba rodando justo detrás de él. Tanto fue así que la carrera se detuvo inmediatamente con bandera roja. El #65 tuvo que ser evaluado en camilla y posteriormente en ambulancia, aunque pronto se supo que la cosa, afortunadamente, no pasaría a mayores.

El equipo Pata Prometeon Yamaha confirmó en redes sociales que el multicampeón estaba bien, de vuelta en el box muy pronto y 'únicamente' con múltiples contusiones y abrasiones, un alivio para lo que podría haber pasado. Sin embargo, Rea se marcha de Phillip Island, una de sus pistas predilectas, con un cero y con la necesidad de mejorar sus sensaciones de cara a la próxima ronda de Catalunya, donde tendrá que recibir el 'apto' del equipo médico de WSBK.

Tras lo ocurrido en la Race 2, Rea explicó cómo estaba y que no se esperaba el accidente: "Ante todo, físicamente estoy bien, aparte de que me he golpeado bastante fuerte la cadera en la caída, pero no tengo más lesiones que las del martes. He tenido dos caídas fuertes esta semana, pero estoy entero. Estoy muy frustrado porque la caída ha sido una gran sorpresa".

La buena noticia, sin embargo, es que el hexacampeón realmente se estaba encontrando mejor en la última prueba del fin de semana: "Estaba cogiendo confianza con la moto y me sentía bastante bien. He aprovechado cuando Toprak Razgatlioglu ha tenido el problema en el motor y me he puesto en una buena situación. En cuanto he empezado a ganar confianza, me he caído".

Así, Rea ya piensa en Barcelona, y fijándose en el buen nivel de su compañero de equipo, Andrea Locatelli, que fue segundo en la Race 1 y en la Superpole Race, para caerse en la segunda carrera larga cuando luchaba por el podio: "Tengo que empezar de cero, analizar la caída e intentar mejorar mis sensaciones. Podemos ver lo competitivo que es 'Loka', así que podemos conseguirlo. Ahora quiero irme a casa, recuperarme y volver más fuerte en Barcelona", finalizó.