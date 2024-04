Por qué Honda ve "razonable" mejorar en la segunda mitad de MotoGP 2024

Honda ha emprendido una profunda renovación de su proyecto de MotoGP tras el continuo declive de sus resultados en los últimos años y de la pérdida de su piloto estrella, Marc Márquez. Aunque durante el invierno hubo un gran optimismo en el seno de la marca japonesa a la hora de cambiar su filosofía y su cultura, los dos primeros grandes premios de 2024, en Qatar y Portugal, pusieron de manifiesto la magnitud del reto al que todavía se enfrenta para recortar distancias con las fábricas más fuertes.

La RC213V no sólo tuvo problemas a una vuelta, ya que los cuatro pilotos que la pilotan no lograron pasar a la Q2, sino que la situación no mejoró demasiado en carrera, con un duodécimo puesto como mejor resultado para HRC hasta la fecha, en Losail y Portimao.

El director del equipo Repsol, Alberto Puig, admitió que la casa del ala dorada no está donde le gustaría estar en el orden de MotoGP, pero se comprometió a poner todo su empeño para completar su recuperación al frente de la parrilla.

"Estamos en un proceso de desarrollo", dijo Puig. "Creemos que estamos progresando pero, al mismo tiempo, creemos que los demás también han progresado. No nos hemos puesto al día tanto como esperábamos, por ahora, pero lo único que sabemos es que estamos en una misión, y nuestra intención es clara. De acuerdo, no es fácil, pero estamos poniendo muchos recursos, y contamos con mucha mano de obra que está sumando al proyecto".

Alberto Puig

"Y los pilotos, aunque todavía no están satisfechos al 100 por 100 con el rendimiento, pueden ver que nos estamos esforzando al máximo. Todavía no estamos ahí, porque [por] lo que se ve en la parrilla se puede entender [que Honda está lejos]. Pero es un proceso. Por supuesto, queremos estar mucho más adelante, pero las cosas son como son y sólo podemos seguir intentándolo".

"Estamos intentando encontrar más agarre trasero, tanto en la entrada como en la salida de la curva, y estamos trabajando en ello. Hemos dado algunos pasos últimamente. Pero necesitamos más, está claro", siguió el catalán.

Honda es uno de los dos fabricantes que se está beneficiando del nuevo sistema de concesiones de MotoGP en 2024, que le permitirá realizar pruebas ilimitadas con los pilotos titulares a lo largo de la campaña, además de darle más libertad en el desarrollo del chasis y el motor. La fábrica nipona reveló a principios de año que su objetivo es organizar 22 tests privados este año, con el fin de probar nuevas piezas y llevarlas a la RC213V lo antes posible.

Con una normativa que facilita su recuperación y muchos recursos a su disposición, Puig cree que Honda podrá dar un salto importante en rendimiento en la segunda parte de la temporada, que arrancará con el Gran Premio de Gran Bretaña el 4 de agosto. "Estamos en una misión, tenemos objetivos y conocéis Honda muy bien. No pararemos hasta conseguirlo", siguió explicando.

"Con las concesiones, y todos estos programas que tenemos, creo que tal vez para el verano [podremos] hacer algunos pasos. Esperemos que en la segunda parte de la temporada -después de Misano, también probaremos allí- podamos ver algunos pasos más grandes, o algunas mejoras claras. Esta es nuestra esperanza y algo que es razonable pensar. Esto es lo que pienso y estas son nuestras expectativas", finalizó el expiloto español.