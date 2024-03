Bautista: "En Barcelona no gana el más rápido, gana el que mejor gestiona"

En su séptima temporada en WoldSBK, quinta con Ducati, no eran pocos los que marcaron el 2024 como el inicio del declive del bicampeón mundial Alvaro Bautista, pero es español demostró en la primera cita del año, en Australia, su alto nivel competitivo.

Una lesión que, inicialmente, no parecía revestir importancia casi complica de forma estúpida la carrera de Bautista en el Mundial de SBK. En un test en Jerez, el talaverano se fue al suelo golpeando con la cabeza, en principio no dio mayor importancia, pero tras viajar a Sepang para disputar el GP de Malasia de MotoGP como wildcard con Ducati, entendió que la lesión era mucho más grave de lo que parecía, iniciando un periodo de recuperación que le ha impedido, prácticamente, prepararse a fondo esta pretemporada.

A todo ello, el corredor de Ducati, campeón del mundo con gran autoridad en 2022 y 2023 al manillar de la Panigale V4 oficial, vio como el campeonato se sacaba de la manga una norma de peso mínimo que le obliga a correr lastrado. Una combinación que muchos entendieron como el principio del fin del Príncipe de Talavera, que en Australia, con todo en contra, demostró que aún no ha dicho la última palabra.

"Estoy contento porque estos han sido mis dos primeros días de pretemporada normales", explicaba Bautista esta semana en el Circuit de Barcelona, donde se celebraron dos jornadas de test del campeonato de las derivadas de serie, en conversación con Motorsport.com.

Gracias al título conquistado en 2022, Bautista arrancó la promesa a la fábrica de Bolonia de disputar un wildcard. La sorpresa para el español fue llegar a Malasia y, al subirse a la moto, empezar a notar los efectos de una caída sufrida días antes.

"La verdad es que cuando me caí me dolía el cuello y tenía molestias lógicas, pero no fui en absoluto consciente de la gravedad en ese momento", explica Alvaro.

"De hecho, al día siguiente tras la caída rodé, noté molestias pero no alarmantes. Fue tres días después cuando empecé a sentirme raro, como si tuviera un nervio afectado. Lo peor de todo es que cuando sufres una caída así el resto del cuerpo funciona bien y se adapta al dolor. Cogí una posición que no era la correcta y cuando acabó la temporada el dolor creció hasta el punto de que no podía ni dormir. Estuve muy jodido", reconoce.

Álvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Tras el estreno en Australia y los test de Barcelona, Avaro ya se da por recuperado de la lesión. "A ver, en algunas posiciones del día a día aún me molesta, y en Australia aún sentí, encima de la moto, que no todo estaba cien por cien cerrado. En este test, seguramente, ha sido la primera vez que no he notado ya ninguna molestia. Así que para rodar en moto si puedo decir que ya estoy físicamente al cien por cien".

Desde la lejanía, con la lesión, la nueva norma del peso mínimo, el salto adelante de algunos pilotos de la parrilla de SBK, y la caída en la primera carrera, daba la sensación de que el final de Bautista estaba en el horno… Sin embargo el fin de semana se saldó con un cuarto en la Súper Pole y un magnifico segundo el domingo.

"Sí, sobre todo, a parte de la lesión y el lastre, por el cambio de neumáticos, que nos afectó bastante porque siempre hemos sido más de gestionar gomas a distancia larga. De repente cambió todo y fue un fin de semana caótico el de Australia. Hay que cogerlo con pinzas porque era el primero y por todo lo que hemos comentado, pero salvamos los muebles muy dignamente", dando la sensación, además, de que cuando todo esté en el sitio las perspectivas serán altas.

"Sí, pero hay que hacerlo. Lo que me dio mucha seguridad, calma y motivación fue ser capaces de aguantar todo el 'chaparrón' que se nos vino encima. Fue un momento difícil, pero fuimos fuertes y al final, el domingo, luchamos por ganar la carrera, la lástima fue que destrozamos el neumático. Pero te da mucha fuerza", asume.

Tras ganar dos títulos consecutivos, Ducati mantiene intacta su apuesta por la Panigale V4.

"La moto no cambia, realmente es la misma moto, lo único que cambia es que llevamos más peso de lastre, pero por lo demás no cambia".

Alvaro Bautista, Ducati, Test de Misano, conversa con Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Foto de: Matteo Cavadini

Un lastre por normativa en el que la fábrica se ha implicado plenamente para paliar en lo máximo posible su efecto.

"Ducati está cien por cien implicada en este tema, de hecho siempre después de cada entrenamiento o carrera Gigi Dall’igna me llama para que le explique cómo ha ido, y comentamos posibles soluciones. Están muy encima, en Jerez después de la última carrera el año pasado, hicimos un estudio poniendo el peso en diferentes sitios de la moto, recabaron la información y pudieron trabajar en la fábrica durante el invierno. Al final llegamos a dos configuraciones diferentes y tras probarlas en dos circuitos distintos, hemos optado por una , en la que ahora trabajamos".

Después del enfado inicial por la introducción de esta norma claramente 'anti Bautista' por parte de SBK, con la perspectiva que da el tiempo por querer igualar el campeonato se ha atacado al espectáculo al perjudicar al mejor piloto de la categoría.

"Yo estoy de acuerdo con la idea de intentar igualar el campeonato, porque eso puede beneficiar a SBK. Pero en lo que no puedo estar de acuerdo es en que solo perjudiquen a un piloto, soy el único. Si me dijeras que la mitad de la parrilla está lastrada, podría entenderlo, pero soy el único", dice. "A parte de eso, que es un perjuicio para un estilo de piloto pequeñito y con poco peso, como han sido toda la vida, no es fácil poder pilotar con nuestro cuerpo una moto tan potente que, además, lleva peso extra. He tenido que cambiar mi estilo y trabajar mucho encima de la moto, lo que me coloca en una situación de desventaja ante pilotos más pesados", añade.

Al hilo de esta normativa, Bautista hace un advertencia. "Esta muy bien que hayan hecho esto ahora que solo me afecta a mi, pero en el futuro, cuando lleguen a la categoría jóvenes talentos, si no dan el peso quizá no quieran competir aquí para no ser penalizados. Lo que está claro es que si yo pesara 10 kilos esta norma no existiría, en cambio puede perjudicar a otros muchos pilotos en el futuro".

Álvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati, Michael Ruben Rinaldi, Team Motocorsa Racing, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Superada la primera ronda de la temporada en Australia, Bautista aún no tiene claro quienes van a ser sus rivales más peligrosos este año.

"No, la verdad (risas). Lo que veo es que los años pasado estábamos Toprak (Razgatlıoğlu), Jonathan (Rea) y yo, y se había creado como una democracia entre nosotros, nos teníamos estudiados, sabíamos donde podíamos atacar a uno, donde no, en que momento debía conformarme… este año el campeonato se ha convertido en una absoluta anarquía, viene uno por aquí, aparece otro por allá, ahora hace la vuelta rápida uno que no esperabas… Es complicado, tienes más rivales, debes estudiar a más gente para saber los puntos fuertes y débiles. Ha subido la dificultad. Me gustó Australia porque he visto muchas ganas y mucho nivel en general y eso me motiva a seguir mejorando".

Por último, Bautista habló de sus previsiones para la ronda de este próximo fin de semana en el Circuit de Barcelona, donde los dos últimos años arrasó con la Panigale.

"No tengo un objetivo claro, es cierto que los dos últimos años en Barcelona ganamos todas las carreras, pero esta temporada es distinto, el nivel es mayor. Lo bueno de esta pista es que no gana el más rápido, lo hace el que mejor gestiona la carrera. Intentaremos trabajar en ese aspecto para ser constante. Este año las carreras de SBK parece que van a ser un poco sorpresa".