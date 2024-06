Rea y su dura situación en 2024: "Es una mierda; tenemos que empezar de cero"

La aventura con Yamaha no está trayendo dicha y sonrisas a Jonathan Rea en el Mundial de Superbikes. Tras 12 carreras, las sensaciones están siendo completamente las contrarias, de hecho. El seis veces campeón del mundo entendió que su etapa con Kawasaki era historia y se marchó a la casa de Iwata para este 2024, como sustituto de Razgatlioglu. Pero el sueño de volver a ganar para el piloto más legendario del campeonato está siendo mayormente una pesadilla.

Tras cuatro rondas, el norirlandés está muy lejos de donde querría, 14º de la general, con apenas 31 puntos. Por detrás de su compañero en el equipo oficial de Yamaha, Andrea Locatelli (5º con 94), e incluso por detrás de los pilotos satélite del equipo GRT, Remy Gardner (7º con 72) y Dominique Aegerter (10º con 46). La ronda de Misano no fue positiva para Rea, y se saldó con una caída en la Race 1, una octava posición en la carrera Superpole y una décima en la segunda y definitiva manga larga.

De esta forma, el veterano piloto de 37 años no estaba nada contento e incluso decepcionado al término del fin de semana de carreras en Italia, ya que no es capaz de levantar cabeza ni de encontrar sensaciones con su nueva YZF-R1.

"Desgraciadamente, el fin de semana no ha ido como esperaba", dijo Rea a los medios, en declaraciones recogidas por 'GPOne'. "En la clasificación, me encontré con una bandera amarilla, y luego estuvo la caída en la primera carrera. Empezar tan atrás [15º en parrilla tras la Superpole y 8º en la Race 2] pesó mucho, teniendo en cuenta sobre todo lo que hizo Toprak Razgatlioglu. En estos casos hay que salir delante, y no tenía información sobre la carrera larga de hoy [por el domingo], ya que el sábado no terminé ni una vuelta".

"El único objetivo era terminar la carrera, porque me falta confianza con la moto y esta no es la dirección que quiero tomar con Yamaha. Tenemos que empezar de cero, porque los segundos que nos sacan los líderes son muchos realmente, y tenemos que mejorar", siguió el multicampeón, que estuvo a punto de irse al suelo en la salida de la Race 2: "Remy Gardner parecía un Banzai, y no entendí el sentido de su movimiento, hizo que me fuera largo, perdiendo muchas posiciones. Afortunadamente no pasó nada, aunque es frustrante para mí y para todo mi equipo vivir la situación actual. Quiero dar las gracias a la Clinica Mobile y a todas las personas que me ayudaron a estar al máximo para este domingo".

De esta forma, Rea tiene claro que quiere reiniciar esta andadura, ya que le está empezando a afectar en el terreno mental. Al piloto piloto nacido en Ballymena le preguntaron por dónde querría empezar, ante lo que fue completamente franco: "No es una pregunta estúpida, es una pregunta que me hago a mí mismo. Es una mierda para mí, y estoy empezando a sentirlo mentalmente. Intento ser positivo, pero me cuesta".

"Siempre hablo de la teoría de la luz al final del túnel, pero es muy difícil ver la luz. La verdad es que en este deporte sólo necesitas un buen día sobre la moto, o un cambio en la puesta a punto, para empezar a mejorar. Es difícil no dudar sobre mí mismo también, porque los otros pilotos de Yamaha están haciendo un trabajo realmente bueno, pero yo no puedo, y tengo que seguir preguntando al equipo lo que necesito. Y siento que tienen que reaccionar a lo que digo", detalló.

Finalmente, Rea recordó su etapa en Kawasaki, negando que su actual estado de forma le esté haciendo arrepentirse de su decisión de dejar la casa de Akashi: "El de Kawasaki es ya un capítulo cerrado y me alegro por ellos, porque siempre habrá una muy buena relación. El año pasado tomé esta decisión en la que creo, y por dentro estoy intentando hacerlo lo mejor posible para mejorar", finalizó.