Zarco se prepara para volver a las 8 Horas de Suzuka con Jonathan Rea

Johann Zarco quiere ir camino de un nuevo éxito en el Mundial de Resistencia. Desde que se unió a Honda en MotoGP, gracias a su llegada al equipo LCR, el francés representa al fabricante japonés en una de las carreras más prestigiosas de la temporada, las 8 Horas de Suzuka, donde su éxito ha sido implacable.

En sus dos participaciones, en 2024 y 2025, el corredor de Cannes ha sumado dos victorias, ambas junto a Takumi Takahashi. En 2024 contaron con el apoyo de Teppei Nagoe, pero el año pasado disputaron la prueba únicamente los dos, debido a una lesión de Iker Lecuona y a problemas con el visado de Xavi Vierge, que debía sustituirlo.

Tras estos dos triunfos, parece evidente que Zarco irá a Japón por tercera vez consecutiva. Honda aún no ha anunciado nada sobre sus planes para 2026, pero el galo ya ha dado importantes pistas sobre su presencia, probablemente con novedades en su equipo.

Takahashi debería seguir a su lado para intentar conseguir su octava victoria personal en las 8 Horas de Suzuka, y Zarco espera que Honda reclute a Jonathan Rea. El piloto con más títulos de la historia de WorldSBK se ha convertido este año en piloto de pruebas de la marca nipona y, como ya adelantamos cuando Motorsport.com reveló su fichaje el año pasado, se está estudiando su regreso a Suzuka.

"En mi opinión, serán Takahashi y Rea, porque Rea se ha convertido en piloto de pruebas en Superbikes", confirmó el propio Zarco al canal de YouTube Fastlane TV. "Y ya serán dos pilotos de primera. Yo me sumo para disfrutar".

Johann Zarco ha ganado dos veces en dos participaciones en las 8 Horas de Suzuka. Foto de: Kusudo Aki

Al igual que Zarco, el legendario piloto norirlandés cuenta con dos victorias en las 8 Horas de Suzuka, en 2012 con Honda y en 2019 con Kawasaki. No se le ha vuelto a ver en la parrilla de salida del circuito japonés desde ese último triunfo.

Las 8 Horas de Suzuka se han convertido en una cita ineludible de la temporada de Zarco, en pleno parón estival. Sin embargo, la edición de 2026 se celebrará el 5 de julio, en medio de un periodo muy ajetreado, ya que MotoGP irá a Brno y luego a Assen los dos fines de semana anteriores, y a Sachsenring una semana después.

En cualquier caso, el francés está muy vinculado a esta cita y, mientras se espera que Fabio Quartararo llegue a Honda en MotoGP en 2027, ya se imagina en la salida de Suzuka compartiendo moto con su compatriota: "Si hacemos resistencia con Fabio, ¡puede ser divertido!".

El año pasado, dos pilotos de MotoGP tomaron la salida, ya que Yamaha también recurrió a Jack Miller, que se convirtió en uno de sus corredores al incorporarse al equipo satélite Pramac.