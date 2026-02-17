Honda se queda sin pilotos para el arranque de su nuevo proyecto en el WorldSBK

El piloto de Honda HRC, Jake Dixon, sufrió una caída en la curva 11 durante la mañana del martes, en el segundo día de test oficiales de WorldSBK en el Circuito de Phillip Island, en Australia, por lo que causará baja en el el primer evento de la temporada, que se celebra este mismo fin de semana en el trazado australiano, informa desde el sitio el equipo japonés.

"Tras las revisiones iniciales en el centro médico del circuito, se detectó que Dixon sufrió fracturas en la muñeca izquierda y una contusión en el codo izquierdo. El piloto británico viajará a Melbourne para una evaluación médica adicional", continuaba la misma nota.

"Como consecuencia de las lesiones sufridas, Dixon ha sido declarado no apto para competir", de momento, este próximo fin de semana.

La lesión del británico se suma a la que mantiene de baja desde hace un mes al tailandés Somkiat Chantra, que sufrió un accidente durante una sesión de entrenamiento privados en el Circuito de Sepang.

Somkiat Chantra ha llegado al equipo SBK de Honda tras un mal año en MotoGP Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Chantra sufrió un accidente durante un entrenamiento privado en el Circuito Internacional de Sepang mientras conducía una Honda CBR1000RR-R de serie. El piloto tailandés fue trasladado al hospital de Kuala Lumpur, donde las radiografías revelaron una fractura en el antebrazo derecho", informó Honda el pasado 16 de enero, una lesión que impide al tailandés debutar en Phillip Island.

Además de Dixon y Chantra, los dos pilotos titulares, Honda tampoco puede contar para la carrera de Australia con su piloto de pruebas número uno, la leyenda británica de SBK Jonathan Rea, que acaba de cumplir 39 años y ha sido fichado para esta temporada por HRC, con la misión de desarrollar la moto. Sin embargo, Rea arrastra una lesión desde el pasado mes de octubre que le impide estar en Australia. De cualquier modo, el británico fichó por Honda con la condición de hacer solo test, ya que no quiere volver a competir.

El nuevo proyecto, frenado en seco

Honda enfrenta esta temporada un proyecto completamente nuevo en su esquema de SBK. El japonés Yuji Mori tomó el relevo del español Jose Escamez como Team Manager del equipo, no logrando renovar a ninguno de los dos anteriores pilotos, Iker Lecuona y Xavi Vierge, tras completar ambos cuatro temporadas con el equipo de Tokio, ni tampoco fichar a ninguno de los pilotos que se habían marcado como objetivo.

Mientras Lecuona se trasladaba al box oficial de Ducati y Vierge al de Yamaha, Honda recibía el 'traspaso' de Chantra tras una decepcionante temporada de debut en MotoGP, completando la alineación con el veterano piloto británico de Moto2 Dixon, que con 30 años debutará como piloto permanente en SBK, un campeonato en el que tomó parte en dos carreras en 2017 antes de completar siete cursos en la clase intermedia del mundial de MotoGP.

Tetsuta Nagashima piloto de pruebas de Honda en Japón, sustituye a Somkiat Chantra en el equipo de SBK Foto de: Honda HRC

Además de Rea, Honda cuenta con Tetsuta Nagashima en su nómina de probadores, siendo el japonés sustituto de Chantra en los test que han terminado este martes en Phillip Island, un reemplazo que se mantendrá para la carrera de debut del fin de semana en este mismo circuito.

La duda ahora es si el proyecto HRC en SBK 2026, además de no contar con ningún piloto titular, solo podrá competir con un corredor en el evento inaugural de la temporada, o si Honda echará mano de su piloto en el campeonato británico, Ryan Vickers, para reemplazar a Dixon.

Vickers fue llamado al test Australiano, terminando 17º en la hoja de tiempos al manillar de la Honda CBR1000RR-R SP, justo por delante de Nagashima, que concluyó 18º, ambos rodando como mejor tiempo en 1.30 medios, a más de 1.8 segundos de la referencia, el italiano de Ducati Nicolò Bulega (1.28.630).