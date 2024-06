El mercado de WSBK se calienta: BMW renueva a Van der Mark y pierde al Bonovo

La ronda de Misano ha sido, con diferencia, la mejor de la temporada 2024 del Mundial de Superbikes para BMW. Si bien la marca alemana ya estaba recogiendo frutos muy tempraneros de su apuesta por Toprak Razgatlioglu para este 2024, el turco dio en Italia un notable salto de calidad, consiguiendo las tres victorias del fin de semana en casa de Ducati. Así, logró su primer triplete en más de un año y medio y se convirtió en el primer líder del campeonato de la firma desde Marco Melandri, en 2012.

Pero, más allá de los resultados del #54 en la pista, BMW está trabajando en los despachos de cara a su futuro, y este fin de semana se han cerrado dos acciones que les influirán de forma decisiva. Este lunes, se confirmó, por un lado, la renovación de Michael Van der Mark como compañero de Razgatlioglu. Y por otro, en un aspecto mucho menos positivo, que su equipo satélite, el Bonovo Action BMW, dejará la parrilla del campeonato de las motos derivadas de las de serie a finales de la presente campaña.

Empezando por la buena noticia, Van der Mark seguirá en el equipo oficial de BMW en 2025, tratándose únicamente de un contrato de un año. El neerlandés no está rindiendo tan bien como su compañero de escuadra, lo cual es muy difícil, pero sí está logrando un buen inicio de temporada, con 66 puntos que le tienen octavo de la general tras 12 carreras. Van der Mark, que llegó a BMW en 2021, está buscando reencontrarse con su mejor nivel tras dos años muy complicados, en los que ha luchado contra múltiples lesiones.

"Me siento muy feliz y honrado de continuar con BMW. Estoy muy contento de que, especialmente después de los dos años difíciles, sigan confiando en mí, y creo que los resultados de este año están mostrando mejoras. Estoy muy contento de cómo está trabajando el equipo, de cómo está funcionando la M 1000 RR y de cómo seguimos mejorándola. Así que es fantástico poder quedarme. Esto también me da mucha confianza para el resto de la temporada. Estoy listo para seguir creciendo y estar aún más preparado para el próximo año", dijo un Van der Mark que acompañará a Razgatlioglu, quien ya tenía contrato para 2025.

Pero en ese año, la casa de Múnich no podrá contar con cuatro unidades de la M 1000 RR en pista, o al menos en el Bonovo Action. El equipo también confirmó este lunes que, a finales de este 2024, pondrá fin a su aventura en el Mundial de Superbikes, que comenzó en 2020, de la mano de Yamaha, antes de dar el salto a BMW en 2021.

El equipo, que ha cosechado grandes resultados en el IDM (el campeonato alemán de motociclismo), tiene ahora mismo en nómina como pilotos a Scott Redding, ex de MotoGP, y a Garrett Gerloff, que se quedan de esta forma sin asiento. También por la escudería han pasado hombres como Eugene Laverty o Loris Baz. Gerloff ha sido quien le ha dado al Bonovo varios de sus mayores éxitos, como una pole y dos cuartas posiciones en carrera en la ronda de Magny-Cours de 2023.

En un comunicado, el propietario de la estructura, Jurgen Roder, ha indicado que lo deja por 'motivos personales', que parecen apuntar a temas económicos: "Me marcharé por motivos personales a partir de 2025 y, por lo tanto, Bonovo Action se retira como equipo de fábrica de BMW. Me gustaría dar las gracias personalmente a todos los aficionados que nos han acompañado con tanta lealtad, que se han alegrado con nosotros, pero también han sufrido con nosotros".

"Muchas gracias, porque sin el entusiasmo de los espectadores y aficionados no sería posible tal compromiso. Uno se deja llevar por la euforia y el entusiasmo, y yo he disfrutado de ello en los últimos años, ya sea en IDM o en el Mundial. Ha sido una sensación agradable deleitar a otras personas con nuestros pilotos y proporcionarles entretenimiento y horas felices", finalizó el máximo responsable de un equipo que en este 2024 no está logrando sus objetivos,

Marc Bongers, director deportivo de BMW Motorrad Motorsport, comentó la noticia: "Lamentamos la decisión de Jurgen Roder de no continuar con su participación en WorldSBK, pero al mismo tiempo la entendemos. Nos gustaría dar las gracias a todo el equipo Bonovo Action BMW Racing Team, a Jurgen Roder y al director del equipo, Michael Galinski, que lo dirigió con mucho corazón y pasión, a los pilotos, a los técnicos y mecánicos, y a todos los demás implicados por la gran y profesional cooperación de los últimos años. Ahora, seguiremos dándolo todo para tener éxito juntos en las carreras restantes de esta temporada y conseguir buenos resultados".

El nuevo proyecto de Bimota by Kawasaki mantendrá a Lowes y a Bassani

Más allá de BMW, otra de las noticias confirmadas en Misano este fin de semana es que Kawasaki mantendrá a sus dos pilotos actuales, Alex Lowes y Axel Bassani, en su nueva etapa en el Mundial de Superbikes.

Cabe recordar que la firma japonesa dejará de estar unida a su actual equipo, el Provec Team, para formar una nueva etapa con la histórica marca Bimota, que pertenece al grupo de los de Akashi. Mientras que Kawasaki aportará el mismo motor de la ZX-10RR, los italianos construirán un chasis para dar forma a esta suerte de 'joint venture'.

De esta forma, Lowes seguirá unido al proyecto de Kawasaki, marca a la que llegó en 2020 como compañero de Jonathan Rea, y lo hará con Bassani como compañero de garaje, quien disputa en 2024 su primera temporada en KRT como sustituto del legendario piloto norirlandés tras su marcha a Yamaha.