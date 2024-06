Bautista: "Para mí no es justo pedir que paren a los demás si no puedo ser rápido"

Álvaro Bautista no está logrando en la temporada 2024 del Mundial de Superbikes el dominio que le ha hecho ganar los dos últimos títulos, en 2022 y 2023. El español ha conseguido buenos resultados, especialmente dos victorias y nueve podios en 12 carreras, pero no es suficiente para luchar, sobre todo, contra Toprak Razgatlioglu, que está brillando en su primer año con la BMW, sobre todo este pasado fin de semana, con tres victorias en el circuito de Misano.

La realidad es que el español no está consiguiendo encontrar sensaciones con su Panigale, como ha repetido en varias ocasiones. Tanto que su propio compañero en el equipo Aruba, Nicolò Bulega, le superó en la general en Italia, gracias a sus tres segundas posiciones.

Al ser cuestionado sobre el bajón de rendimiento en 2024, Bautista comenta varias razones, entre ellas de puesta a punto, pero de forma ineludible viene a la mente la norma del peso mínimo que le está afectando a él más que a otros en esta temporada, obligándole a llevar lastre tras las quejas de sus rivales en los últimos años. El talaverano ha comentado en el transcurso de la campaña que la polémica regla no era la causa de que dominara menos, aunque en Misano sí llegó a comentar que es uno de los motivos por el cual el comportamiento de su Panigale V4R es diferente.

Pero, hablando a los medios tras las carreras del fin de semana en Italia, el #1, sin embargo, quiso dejar claro que su principal ocupación es resolver sus problemas con la Ducati y buscar ser rápido con el material que tiene, y no pedir ahora que se ralentice a sus rivales con normas similares, como entiende que hicieron con él.

"¿Dónde tenemos que mejorar? Creo que es mejor pensar dónde podemos ser más fuertes que nuestros rivales", empezó diciendo Bautista tras bajarse de la moto. "Primero, tenemos que llegar a nuestro mejor nivel, centrarnos en nosotros mismos y encontrar la confianza en la moto para poder hacerlo todo. Tengo muchos problemas para parar la moto y entrar en las curvas, luego la salida de curva es consecuencia de la mala entrada. Tengo problemas en todas las áreas. Solucionemos esto, y luego pensemos en nuestros rivales, pero ahora mismo no tiene sentido pensar dónde somos más fuertes que ellos, porque no estamos al 100 por 100".

Después, pasó a comentar la polémica norma del peso mínimo: "Yo no soy la FIM, yo no hago las reglas. Sólo tengo que hacerlo lo mejor posible con lo que tengo. Deseo parar a los demás, [pero] tengo que mejorar yo. Para mí no es justo decir que, si no puedo ir rápido, entonces que se ralentice a los demás. Eso no es justo. Si alguien va más rápido, mejor para él. Tenemos que seguir trabajando hasta que seamos tan fuertes como ellos. Pero tenemos nuestros propios problemas, y tenemos que resolverlos antes de pensar en los demás".

"No puedo evitarlo, estas son las reglas. Es mejor no pensar en ello, porque esta es la moto que tengo. Con lastre o sin lastre, tengo que encontrar algo que me permita ser rápido con lo que tengo, no importa si la moto es más pesada o no. Técnicamente, tengo que encontrar un setting que me dé confianza. Mentalmente, intento no pensar en ello. No es una desventaja, pero no quiero pensar que la regla [está hecha] sólo para mí. Es para equilibrar el campeonato, así que no puedo hacer nada para cambiarlo y no quiero pensar en ello", continuó.

Por último, el castellanomanchego habló de su futuro, sobre el cual antes de la ronda de Misano dijo que a partir de aquí empezaría a tener las ideas más claras: "De momento, no tengo fecha límite [para decidir el futuro]. Dije que me lo pensaría después de esta ronda, porque en Australia hubo condiciones especiales, Barcelona es una pista extraña, y en Assen tuvimos condiciones mixtas, así que esperaba un fin de semana normal, como el de Misano", remachó.