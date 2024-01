Bautista explica por qué es "difícil" correr contra Toprak en WSBK

Álvaro Bautista consiguió su gran objetivo en la temporada 2023 del Mundial de Superbikes: el de proclamarse bicampeón del mundo con la Ducati Panigale V4R. El piloto español repitió su hazaña de 2022 y cerró el título en casa, en el Circuito de Jerez, tras un año de dominio más allá de que tuviera que asegurarse por cerrarlo.

De 36 carreras que se disputaron el año pasado, el talaverano ganó tres cuartas partes, 27, y subió al podio en 31. Unas cifras espectaculares para reafirmar su dominio. Sin embargo, Toprak Razgatlioglu, su rival por la corona, logró alargar la batalla hasta la última cita de la campaña, dando cuenta también de su fantástico nivel.

Y es que el turco apenas cometió errores en 2023, pero se vio lastrado por el nivel de su Yamaha, inferior a la Ducati. Así, el piloto tutelado por Kenan Sofuoglu decidió hacer un movimiento radical y fichar por BMW para este 2024, en su busca de volver a conquistar el título.

En una entrevista concedida a 'Speedweek', Bautista alabó la actuación "sobresaliente" de Razgatlioglu en 2023, que le obligó a ir al "100 por 100" durante el año, y explicó por qué Toprak es un piloto tan "difícil" de batir.

"Toprak ha tenido una actuación sobresaliente", comenzó Bautista sobre el 2023 de Razgatlioglu. "Tener como rival a un piloto como él es difícil. Siempre tienes que estar alerta y atacar, porque si pierdes puntos, Toprak estará ahí".

"El campeonato era más difícil en 2023: había tres pilotos luchando por el título en 2022, así que había más oportunidades de recuperar o perder puntos. Eso no lo hacía más fácil, pero podías conseguir una mayor ventaja con una victoria. Este año, especialmente en la segunda mitad de la temporada, siempre estuvo entre Toprak y yo", siguió.

"Él no cometió ningún error y yo siempre tuve que dar el 100 por 100. Ser campeón del mundo por primera vez no es fácil, eso está claro. Lo das todo para ganar; este año tenía que defender el título. Defenderlo con éxito es más difícil, porque todo el mundo espera que ganes. Pero también tengo que admitir que no sentí esa presión porque afronté la temporada como si los resultados del año anterior no importaran", detalló.

"Pero eso no cambia las expectativas de los demás, porque tengo el número 1 en la moto. Por eso estoy muy orgulloso. Decidí ir a por el #1 porque entonces todo el mundo sabe que soy el más rápido, eso es lo que significa el número 1. Eso crea una presión adicional, pero tenía suficiente confianza en mí mismo para ello", finalizó.