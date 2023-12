Toprak, ambicioso en WSBK: "Creo que ganaré muchas carreras con BMW"

Toprak Razgatlioglu es una de las grandes estrellas del panorama internacional del motociclismo. El turco es una referencia en el Mundial de Superbikes, y para la temporada 2024 protagonizará uno de los cambios más sorprendentes de los últimos tiempos, al dejar Yamaha, marca con la que fue campeón en 2021, para fichar por BMW, una fábrica que aún está luchando por hacerse un hueco en el campeonato de las motos derivadas de las de serie.

El piloto tutelado por Kenan Sofuoglu ya pudo probar su nueva moto, la M 1000RR, en distintos tests en Portugal y en España, tras los que señaló que era una máquina "muy diferente" a lo que está acostumbrado, aunque la notó a buen nivel, mostrándose ambicioso de cara a su primer año con la marca bávara.

En una entrevista con 'Speedweek', el joven de 27 años ha ratificado estas buenas sensaciones con la BMW, afirmando que piensa ganar "muchas carreras" con ella. Además, ha echado la vista atrás a y ha hecho un repaso de la temporada 2023, donde logró el milagro de llevar la pelea por el título con Álvaro Bautista a la última cita de la campaña, en Jerez, pese a la superioridad del talaverano y de su Panigale V4 frente a la Yamaha.

"No estaba muy fuerte al principio de la temporada, pero fui mejorando", empieza reconociendo Toprak. "Álvaro siempre está muy fuerte, sobre todo al principio de las carreras, y ha ganado muchas este año. Aún así estoy muy contento de luchar con él y llevar la batalla por el campeonato hasta la última carrera".

"Mi objetivo siempre es ganar, pero en general he disfrutado este año, sé que acabé segundo pero todo el mundo pudo ver que lo estaba dando todo cada fin de semana. Algunas de nuestras batallas fueron un poco duras, pero eso forma parte de las carreras. He aprendido mucho en 2023 porque Álvaro era muy fuerte. Tuve que ir al límite en algunas carreras, cosa que no solía hacer. Aún soy joven y aprendo cada día, la mayor lección fue cómo luchar contra un piloto fuerte con una moto muy rápida".

El turco reconoce que no es fácil dejar la casa de Iwata: "Estoy un poco triste por separarme de Yamaha, pasamos cuatro años fantásticos, ganamos muchas carreras y un Mundial. Después de dos años me sentí como en casa con el equipo, disfruté mucho de nuestro tiempo juntos. Aunque a veces me enfadaba un poco por algunas cosas, Yamaha era como una familia para mí".

Así, Toprak piensa ya en BMW, y en ganar: "Ahora estoy en BMW, y aquí tenemos que mejorar como equipo. ¿Por qué elegí BMW? Porque quiero volver a luchar con Álvaro, y quizás con Jonathan Rea. Ahora tengo una moto con más potencia de motor, creo que ganaremos muchas carreras. Es muy importante que pueda pilotar la moto a mi manera, como en Yamaha", finaliza.