Tanak, confía en luchar por el título tras su primer test con Hyundai

Tanak completó un sorprendente movimiento a Hyundai este año con un acuerdo de dos años tras lograr su primera corona en el WRC con Toyota. El estonio ya probó el i20 Coupe WRC la semana pasada en los Alpes franceses, después de que antes lo hicieran Loeb y Neuville.

El campeón del mundo de rallies 2019, que se une a Thierry Neuville, Sebastien Loeb y Dani Sordo en Hyundai para la temporada 2020, dice que ya está convencido de que estará en disposición de luchar por el título de nuevo.

"Obviamente, Hyundai ganó el campeonato de constructores, por lo que no tengo dudas de que estoy en un buen lugar para el año que viene", dijo en la Gala de la FIA el pasado viernes.

"Nunca es fácil cambiar de equipo, lleva su tiempo adaptarse, pero creo que tendré todas las herramientas que necesito para luchar por el campeonato. El objetivo en 2020 es, sin duda, luchar por ello".

A la pregunta de si se siente cómodo ya en el Hyundai, respondió: "¡Sí!".

Tanak explicó su complicado proceso para dejar Toyota y dijo que siente que tuvo "buena sintonía" con Andrea Adamo, jefe de equipo de Hyundai, y que sus sensaciones fueron que la marca surcoreana sería el mejor lugar para él para sumar más títulos en el futuro.

"Nunca es fácil dejar un equipo, sobre todo con un coche como este. Han sido dos años geniales y el coche ha ido mejorando, no hay dudas. Siempre es fácil quedarte donde estás, pero aún siento que tengo motivación plena para seguir apretando y que no puedo quedarme con un solo título. Me gustaría tener más", reconoció el estonio.

"A lo largo de la temporada he estado en contacto con Andrea Adamo. Parece el tipo de tío que le gusta apretar tanto como a mí. Así que creo que estamos en buena sintonía y que el equipo está a tope de motivación para dar el máximo y luchar por el campeonato".

"Esa fue mi sensación, que es el equipo en el que estar para luchar por el título".

Tanak añadió que no hubo malos sentimientos con Toyota, a pesar de que las negociaciones no llegaron a buen puerto.

"Fue una larga negociación y se quedó parada durante mucho tiempo. Creo que no hay malos sentimientos y simplemente continuaremos compitiendo, pero el año que viene uno contra el otro".

Toyota anunció su nueva alineación para el WRC 2020, en la que contará con Sebastien Ogier, Elfyn Evans y la joven estrella Kalle Rovanpera.

Las fotos de la celebración de Tanak