Rovanpera logra su primera victoria en circuito, ¡con penalización incluida!

Kalle Rovanperä se sobrepuso a una penalización en la salida para adjudicarse su primera victoria en una carrera en circuito, en su cuarta participación en la Porsche Carrera Cup Benelux en el circuito de Imola.

El bicampeón del mundo de rallies, que disputa una temporada parcial en la serie monomarca de Porsche, completó una impresionante victoria de inicio a fin desde la pole, pero tuvo que trabajar duro para conseguir su primer triunfo en una carrera en circuito.

El piloto oficial de Toyota en el mundial de rallies (WRC) recibió una penalización de cinco segundos por saltarse la salida después de mantener la primera plaza desde la pole. Sin embargo, el piloto de 23 años dio una serie de vueltas rápidas durante el resto de la carrera de 30 minutos para dejar sin efecto la penalización y llevarse la victoria por seis décimas (0.6s) sobre Paul Meijer, con Benjamin Paque en tercera posición.

Un error de Meijer en la penúltima vuelta dio a Rovanpera el margen suficiente para llevarse una victoria memorable.

"Hoy ha sido una carrera muy buena para nosotros. Hemos hecho algunos pequeños cambios en la puesta a punto, nada importante, pero sólo para ajustar el coche un poco mejor, y he podido hacer mi pilotaje normal y el ritmo ha sido realmente bueno", dijo Rovanpera.

"El mayor agradecimiento es para el equipo [Red Ant Racing], ya que han estado trabajando muy duro apretando y aprendiendo conmigo, así que eso está muy bien".

"No ha sido fácil [dijo respecto a la penalización], he intentado dar en el blanco en todo momento y me ha ido bastante bien, pero necesitaba apretar aún más. Ha sido una carrera muy buena por nuestra parte".

Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

La victoria llegó tras un segundo puesto en la carrera inaugural del sábado, en la que Rovanpera también salió desde la pole.

Rovanpera lideró esa carrera desde el principio, pero Meijer le adelantó en la curva Tosa en la tercera vuelta y no pudo recuperar el liderato a pesar de la salida del coche de seguridad.

"Ha sido una carrera bastante complicada, pero por supuesto cuando sales desde la pole no puedes estar contento de acabar en segundo, aunque tengo que reconocer que Paul ha sido más rápido en carrera. Yo no podía hacer mucho más", dijo Rovanpera.

El éxito de Rovanpera llega justo una semana después de que él y su copiloto Jonne Halttunen ganaran la séptima prueba del WRC en Polonia. Llamaron a pareja en el último momento para sustituir a Sébastien Ogier y Vincent Landais, que quedaron fuera de la prueba tras verse implicados en un accidente de tráfico.

La apretada agenda de Rovanpera no acaba aquí, ya que el finlandés participará en el Festival de Velocidad de Goodwood la próxima semana.