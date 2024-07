Kubica, dispuesto a volver a los rallies, pero sólo por diversión

Robert Kubica dice que echa de menos los rallies, pero que solo se plantearía volver a esta disciplina en el futuro por "diversión" más que por competición. El que fuera ganador de una carrera en la Fórmula 1, y actual piloto de un Hypercar de Ferrari en AF Corse en el Mundial de Resistencia, sigue de cerca el WRC, en el que compitió entre 2013 y 2016.

El polaco admiró durante mucho tiempo los rallies antes de saltar a la fama en la F1, mientras que también ganó el título de WRC2 en 2013 antes de competir en la máxima categoría del Mundial a lo largo de las dos campañas siguientes, conduciendo un Ford Fiesta de M-Sport y registrando 14 victorias de etapa y una sexta posición como mejor resultado, en Argentina en 2014.

Después de correr por última vez en esta modalidad en 2016, Kubica regresó a la F1 con Williams en 2019, lo que luego le llevó al DTM alemán antes de pasarse a las carreras de coches deportivos y al WEC en 2021.

Así, se ha especulado con un regreso a los rallies para el veterano piloto de 39 años, que asistió a la cita de Polonia del Mundial de Rallies a principios de este mes. Cuando Motorsport.com le preguntó si le gustaría volver en un futuro, lo cierto es que no lo negó.

"Sinceramente, echo un poco de menos los rallies. Soy un gran aficionado a ellos. Pero ahora tengo mis propias cosas que hacer en las carreras, así que desde que dejé de disputarlos a principios de 2016, veo los rallies más desde la perspectiva de un aficionado, un seguidor. Sigo lo que está pasando [en el WRC], sigo esta disciplina más que cualquier otra cosa".

"Si [el regreso] pudiera ser un poco por diversión, entonces sí, pero no sería con un espíritu de competición. Por supuesto, hay algunos rallies en el calendario que veo, y pienso que sería bonito correrlos. Pero luego me acuerdo del esfuerzo y la preparación que conlleva. Pero si lo haces por diversión, puedes participar en un rally sin ninguna presión real", detalló.

Kubica forma parte ahora del gran momento del WEC, que ha sido testigo de un crecimiento significativo en cuanto a interés de los fabricantes, con nueve marcas representadas ahora en la categoría Hypercar/LMDh. Esto ha provocado indirectamente que el polaco haya conseguido un asiento en un Ferrari Hypercar de AF Corse, tras el esperado regreso de la casa de Maranello al Mundial el año pasado.

Después de ver la explosión de interés de los fabricantes en el WEC, Kubica espera que el WRC pueda experimentar algo similar, y cree que los rallies siguen ofreciendo a los aficionados y a las marcas "algo especial". Pero, mientras el piloto europeo se prepara para la visita del Mundial de Resistencia a Brasil, este fin de semana, admite que se necesita mucho trabajo para que los rallies disfruten de un periodo de auge similar.

"Es un tema complejo y requerirá la implicación de diferentes partes", opinó Kubica cuando se le preguntó cómo podría el WRC seguir los pasos del WEC. "Creo que lo que está pasando ahora [en el WRC] no es algo que tenga que ver con la actualidad, es una tendencia que probablemente empezó cuando yo corría en el campeonato. Desafortunadamente, en la actualidad, la gente tiende a apreciar diferentes tipos de deportes, y formas de competir en el automovilismo".

"Sigo pensando que los rallies ofrecen algo especial, sobre todo desde la perspectiva de los aficionados. En el WEC, ha habido un gran impulso de marcas en los dos últimos años y el nivel ha subido increíblemente. Los fabricantes están atrayendo a otros, y esto es lo que le ha costado a los rallies. Como digo, es un tema complejo, pero afortunadamente no tengo que pensar en ello".

"Pero desde la perspectiva de un aficionado me gustaría ver algo como lo que ha ocurrido en el WEC, sería muy especial y beneficioso para todos. Esto no ha ocurrido en mucho tiempo. Sé que la gente lo está intentando, y creo que no hay una sola oportunidad, pero habrá que trabajar para intentar mejorar las cosas", finalizó.