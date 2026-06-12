El WEC presenta las reglas para 2030: estas son las propuestas para unificar Hypercar

Los fabricantes seguirán teniendo libertad para desarrollar sus propios chasis y sistemas híbridos cuando el WEC adopte el reglamento LMDh a partir de 2030.

Las nuevas normas que se están implantando para después del final del periodo de homologación de los coches actuales prohibirán la tracción a las cuatro ruedas, actualmente permitida según las normas de LMH, y exigirán que la potencia híbrida solo pueda recuperarse y devolverse a través del eje trasero, tal y como establece el LMDh.

Sin embargo, la FIA y el ACO, que gestionan conjuntamente el WEC, han revelado que los participantes en la categoría Hypercar no estarán obligados a desarrollar un coche en torno a un chasis proporcionado por uno de los cuatro constructores que tienen la licencia LMDh.

Tampoco tendrán que utilizar el sistema híbrido específico desarrollado por Bosch, Fortescue Zero [antes WAE Technologies] y Xtrac.

El director de tecnología de la FIA, Xavier Mestelan Pinon, afirmó: "Esto es muy importante para algunos de nuestros fabricantes que quieren promover su propia tecnología para la batería o el sistema híbrido".

"Habrá una plataforma, pero dos vías para llegar a ella: una es hacer lo que ya se hace en LMDh con piezas comunes y la otra es un diseño totalmente a medida. Pero eso se haría con las mismas restricciones normativas tecnológicas: las especificaciones técnicas serían las mismas", añadió.

Los fabricantes tendrán libertad para desarrollar sus propios sistemas de propulsión híbridos o utilizar componentes ya existentes Foto de: Marc Fleury

Mestelen Pinon también reveló que un fabricante que utilice un chasis comercial podría desarrollar su propio sistema híbrido. Pero explicó que un fabricante no podría construir su propio chasis y utilizar el sistema híbrido de especificaciones.

Mestelan Pinon y el director técnico de la ACO, Thierry Bouvet, insinuaron que se podrían conceder más libertades a los equipos de Hypercar que utilicen una estructura estándar.

Los nuevos cambios en el reglamento de Hypercar para 2030 darán más margen a los fabricantes para incorporar elementos de diseño en sus coches.

Pero habrá más restricciones aerodinámicas en la parte inferior de los coches: el plan es introducir un suelo y un difusor trasero comunes.

"Lo más importante es ofrecer más flexibilidad para el diseño exterior, la parte superior de la carrocería; ese es el espíritu", afirmó Mestelan Pinon.

También habrá un aumento de potencia de 20 kW (26 CV) con respecto a los 520 kW (697 CV) máximos actuales.

El aumento se producirá a través del elemento de combustión interna del sistema de propulsión.

El peso mínimo se incrementará de 1030 a 1040 kg.

El peso mínimo aumentará con las nuevas normas Foto de: Marc Fleury

Las nuevas normas para los Hypercar estarán en vigor durante cinco años y no se permitirán mejoras de rendimiento en ese periodo, salvo que se demuestre un déficit significativO.

Mestelan Pinon y Bouvet subrayaron que las nuevas normas anunciadas el viernes en la tradicional rueda de prensa de la ACO previa a las 24 Horas de Le Mans aún deben concretarse en detalle.

Bouvet afirmó que el anuncio solo representaba unas "directrices" y que el reglamento definitivo se formulará durante la segunda mitad de la temporada a través de grupos de trabajo técnicos en los que participarán los fabricantes.

La FIA y el ACO han confirmado su intención de que los coches propulsados por hidrógeno estén en la parrilla de salida de la categoría Hypercar y compitan por la victoria general a partir de 2030, cuando entren en vigor las nuevas normas.

Se permitirá el uso de hidrógeno líquido para alimentar tanto motores de combustión interna como pilas de combustible que impulsen motores eléctricos.

El peso mínimo para los vehículos de hidrógeno será de 1200 kg y se empleará una "Equivalencia de Tecnología" para equiparar el rendimiento con el de los coches de propulsión convencional.

Este fue el término utilizado cuando los vehículos de gasolina y diésel compitieron entre sí en el WEC bajo los reglamentos introducidas en 2014.

La FIA y la ACO no se han pronunciado sobre si esperan contar con coches de hidrógeno en la parrilla en 2030.

Toyota ha sido el mayor defensor de este combustible alternativo y ya tiene en funcionamiento un coche de pruebas basado en su actual TR010 HYBRID LMH.

Su TR LH2 se presentó en público por primera vez el jueves, cuando salió a la pista del Circuit de la Sarthe en Le Mans con el vicepresidente de Toyota y tres veces ganador de Le Mans, Kazuki Nakajima, al volante.

Se han esbozado las normas para los coches de hidrógeno en el WEC Foto: JEP / Motorsport Images