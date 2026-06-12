El revés de la clasificación no merma la moral de Peugeot en Le Mans

Le Mans.- La semana anterior a las 24 Horas de Le Mans, en Peugeot establecían un top 5 como resultado deseado para la mítica carrera francesa, pero la clasificación fue un jarro de agua fría y tendrán que salir en la parte trasera de la parrilla, con un rendimiento por debajo de lo esperado.

Pese a ese revés, la marca del león no le pierde la cara a la carrera, y ningún otro lugar como el circuito de la Sarthe en Le Mans guarda las sorpresas capaces de cambiar el destino de la prueba.

Cuando se le preguntó a Emmanuel Esnault, director de Peugeot Sport, qué espera de la carrera, declaró: "Obviamente, la clasificación ha sido decepcionante, eso está claro. Sin embargo, creemos que la carrera podría ser diferente. Va a estar mucho más reñida, el tráfico, ya sabes, son 24 horas, puede pasar cualquier cosa".

"Sabemos que este circuito es un gran reto para los pilotos, para los coches y para los equipos. En lo que a nosotros respecta como equipo, nuestro objetivo es, digamos, una operación perfecta. Creo que es lo que tenemos que hacer para remontar. Es lo más importante para nosotros. Al final de la noche del domingo, debemos poder mirarnos y decir que, básicamente, hemos hecho la carrera perfecta".

"Ese es el objetivo del equipo, el objetivo que les marcamos a los pilotos. Confiamos en ellos, y creo que ellos confían en nosotros. Creo que aún podría ser un muy buen resultado para Peugeot este año".

Esnault continuó admitiendo que salir 16º y 18º en una parrilla de 18 coches no es lo ideal, pero declara: "Así son las carreras, y tenemos que ser resilientes. Tenemos que conseguir un resultado. Y, la siguiente pregunta sería: ¿qué se considera un resultado? El resultado sería terminar la carrera, ejecutarla correctamente, no cometer errores y luchar con todas nuestras fuerzas. Será una carrera dura. Será dura para todos. Creo que será un espectáculo increíble".

El lugar en el que Peugeot llega a Le Mans, sin luchar por el título, favorece a la marca del león, sin tantas expectativas. Sobre cómo cambia el resultado en clasificación su manera de afrontar la carrera, continuó: "Obviamente, creo que cuando luchas por el campeonato o por la primera posición, la presión es mucho mayor. En nuestra posición, básicamente no tenemos mucho que perder. Así que tenemos que ser pragmáticos y audaces para decir: 'Vale, esta es una oportunidad'. Tenemos que adaptarnos para sacar rendimiento cuando podamos, donde podamos. Cada oportunidad será una forma de ganar posiciones en pista, de mejorar nuestro tiempo".

Al ponerle sobre la mesa la posibilidad de rodar a 3:26, declaró: "Creo que es posible. Si todo sale a la perfección, creo que hemos observado que nuestro coche rinde a un cierto nivel, y cuando todo sale a la perfección, somos capaces de conseguir la pole position".

"Así que somos un coche que necesitamos adaptar específicamente para la pista y para los pilotos. 3:26, diría yo, durante la noche, si hace más frío, potencialmente, no puedo decir que no. Será difícil alcanzar los 3:26, pero tenemos que ser optimistas de todos modos. Tenemos que darlo todo. Los ingenieros siguen trabajando para intentar sacar esa última décima de segundo del coche".

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire Foto de: JEP

Lo malo, para Peugeot, es que no se espera lluvia, que podría alternar aún más las cosas de lo que habitualmente hace el circuito y la prueba tan larga: "Creo que lo más difícil es que, por desgracia para nosotros, sabemos que las condiciones meteorológicas no van a cambiar. Sabemos que estará bastante estable, lo cual suele ser bastante inusual en Le Mans, porque allí siempre llueve un poco por aquí y por allá. Así que sabemos que ese aspecto, el tiempo, no va a cambiar. Por lo tanto, para nosotros, todo dependerá de los incidentes y de lo que ocurra en la pista".

"Y de no cometer ningún error, de ejecutar todo correctamente. Cuando hablamos de no cometer ningún error, nos referimos a las paradas en boxes, por supuesto, pero también a cómo gestionamos al piloto cuando haya zonas lentas, paradas en boxes, respetar la velocidad en el pitlane, respetar las zonas lentas, las banderas amarillas, etc. Aquí hay muchas oportunidades de cometer errores".

Ahí hizo referencia a la descalificación al Cadillac tras haber logrado la pole: "Hay muchas oportunidades de perder tiempo y echar por tierra lo que estabas logrando".

Por último, y más concretamente diciendo un resultado, remató: "Nunca estoy del todo contento, pero estar entre los diez primeros con ambos coches desde donde salimos estaría bien. Nunca quiero ser demasiado optimista para no parecer pedante, ni demasiado cauteloso para no parecer falto de ambición. Saliendo 16º y 18º, acabar con ambos coches en el top 10 sería un gran resultado".