El WEC anuncia su calendario 2027, con Silverstone entre las 9 rondas

Le Mans.- Como es tradición, el viernes entre la clasificación y la carrera de las 24 Horas de Le Mans, los organizadores del mundial de resistencia han revelado el calendario de carreras del campeonato FIA WEC para 2027, que se mantiene muy similar al de este año con la suma de Silverstone como tercera ronda del campeonato.

Calendario del WEC 2026: fechas, carreras, circuitos

Fecha Carrera Circuito 21-22 de marzo Prólogo Losail 27 de marzo 1.812 kilómetros de Qatar Losail 11 de abril 6 Horas de Imola Imola 25 de abril 6 Horas de Silverstone Silverstone 15 de mayo 6 Horas de Spa Spa-Francorchamps 12-13 de junio 24 Horas de Le Mans Le Mans 11 de julio 6 Horas de Sao Paulo Interlagos 12 de septiembre Lone Star Le Mans Circuito de las Américas de Austin 26 de septiembre 6 Horas de Fuji Fuji 6 de noviembre 8 Horas de Bahrein Sakhir

La temporada 2027 del WEC empezará en Qatar, como iba a empezar la 2026 antes de que se pasara a finales de octubre por el conflicto en Oriente Medio. El curso arrancará con el Prólogo en el circuito de Losail el 21 y 22 de marzo, antes de la primera carrera, los 1.812 kilómetros de Qatar, el 27 de marzo de 2027.

La segunda parada de 2026 serán las 6 Horas de Imola el 11 de abril (una cita que este año se vio forzosamente obligada a abrir el campeonato tras posponerse Qatar).

La gran novedad es Silverstone, que será la tercera ronda del WEC 2027, el 25 de abril, a pesar de que el mes pasado el jefe de la categoría, Frederic Lequien, asegurara que no había hueco para esa cita al menos de cara al próximo año, y que se mantendría un calendario de ocho carreras.

Luego, el 15 de mayo, será el turno para las 6 Horas de Spa, la cuarta ronda de la temporada, un fin de semana después que en 2025.

Las 24 Horas de Le Mans 2027 del WEC serán del 12 al 13 de junio, en el mismo fin de semana habitual.

Luego, el WEC repetirá en 2027 con las 6 Horas de Sao Paulo el 11 de julio, la Lone Star Le Mans en Austin el 12 de septiembre antes de las 6 Horas de Fuji el 26 de septiembre y de acabar la temporada con las 8 Horas de Bahrein el 6 de noviembre.