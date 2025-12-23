WEC | ¿Será este el primer equipo 100% chino en Le Mans?

El Grupo Chery ha firmado una asociación estratégica de cinco años con el organizador de las 24 Horas de Le Mans, marcando la primera vez que un grupo automovilístico chino ha entrado en un vínculo a gran escala con uno de los eventos de automovilismo más prestigiosos del mundo.

El acuerdo, firmado el 13 de diciembre en Kuala Lumpur entre la marca premium Exeed de Chery y el Automobile Club de l'Ouest (ACO), pone en marcha el programa automovilístico "Camino a Le Mans" del Grupo y marca su entrada en las carreras de resistencia de alto nivel a escala mundial.

Ampliamente considerada como una de las tres cumbres del automovilismo mundial, junto con la F1 y el WRC, las 24 Horas de Le Mans se consideran la prueba definitiva del rendimiento, la durabilidad y la eficiencia de los coches. Chery afirma que la colaboración pondrá a prueba sus 28 años de experiencia en ingeniería en el escenario mundial.

Según el plan quinquenal, Exeed pasará por tres fases:

1. Establecimiento de una categoría nacional de carreras de resistencia para desarrollar habilidades técnicas y talento

2. Participación en las Asian Le Mans Series

3. Formación de un equipo oficial Exeed para participar en las 24 Horas de Le Mans, con el objetivo de convertirse en el primer equipo chino en hacerlo.

Como parte del acuerdo, Chery y ACO también colaborarán en el desarrollo de un circuito certificado por Le Mans en Wuhu, la ciudad natal de la marca, para apoyar el desarrollo de los deportes de motor y la participación de los aficionados en China.

Chery dijo que la relación se centra en el desarrollo de la tecnología en lugar de sólo la marca, con los datos y conocimientos obtenidos de las carreras de resistencia que fluyen directamente en los futuros vehículos de producción, incluyendo mejoras en la eficiencia del tren motriz, durabilidad y fiabilidad.

El programa de Le Mans representa la ambición más amplia de Chery de pasar de ser un exportador de vehículos a un actor global en tecnología del automóvil, utilizando los deportes de motor como banco de pruebas para la innovación de próxima generación.