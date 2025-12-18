¡Se acaba el mítico puente Dunlop en Le Mans! Por qué cambiará

Es un trozo de historia que quedará en el pasado, en la memoria. El puente Dunlop, legendario punto de encuentro con un nombre que conoce todo el mundo en las 24 Horas de Le Mans, y símbolo visual de la mayor prueba de resistencia del mundo en el circuito de La Sarthe, va a cambiar de nombre.

Situado en la parte superior de la chicane que recibe el mismo nombre (cuya identidad también es probable que cambie), ha proporcionado durante un siglo una forma de cruzar la pista desde el lado del paddock hasta el perímetro exterior. También es adyacente a uno de los miradores más populares del circuito, la tribuna Goodyear, antiguamente... Tribuna Dunlop. El proyecto cierra ahora el círculo, ya que el puente será renovado y modernizado, utilizando la misma estructura que el actual, antes de ser rebautizado como 'puente Goodyear'.

Esta operación forma parte de una serie de obras destinadas a mejorar las instalaciones para los espectadores en el circuito Bugatti, ya que el Automobile Club de l'Ouest [ACO] también ha anunciado la renovación completa del Goodyear Racing Club, situado al final de la recta de boxes, así como de la tribuna Goodyear. Esta última linda con el Museo de las 24 Horas de Le Mans, que actualmente también está siendo objeto de importantes obras de ampliación con vistas a su reapertura antes de la edición de 2026 de la mítica carrera.

"Como homenaje a la historia de la pasarela Dunlop, el ACO y Goodyear donarán objetos de recuerdo al Museo de las 24 Horas, con el fin de preservar la memoria de este lugar legendario", prometen los organizadores, probablemente conscientes de que harán rechinar algunos dientes. "Estas modificaciones reflejan el cuidado puesto por el ACO en la defensa de la carrera, del circuito y de sus atributos, velando al mismo tiempo por que su evolución esté en consonancia con su visión del futuro de la disciplina".

El puente Dunlop será, pronto, sólo un nombre que pertenezca al pasado. Foto de: JEP / Motorsport Images

Aunque la marca británica Dunlop formó parte del grupo Goodyear durante mucho tiempo, fue vendida y pasó a formar parte del grupo japonés Sumitomo Rubber Industries a principios de año, lo que explica también el insistente deseo del gigante americano de neumáticos de hacerse con el puente.

Stéphane Andriolo, Director de Clientes y Eventos del ACO, considera que "la asociación con Goodyear nos permite honrar el pasado, al mismo tiempo que miramos hacia el futuro de las carreras de resistencia". Hay que decir que el fabricante de neumáticos ha desarrollado recientemente una estrategia muy centrada en la disciplina y en el motorsport, y también ha hecho que la famosa aeronave de Goodyear vuelva a surcar los cielos de Le Mans en los últimos años.

"Le Mans es el principal evento de la temporada de resistencia y la piedra angular de la herencia de Goodyear en el mundo de las carreras", afirma Xavier Fraipont, vicepresidente de Global Racing en Goodyear. "Con motivo de los 45 años de la gama Eagle y el 60º aniversario de nuestro primer triunfo en las 24 Horas de Le Mans, estamos orgullosos de estrechar aún más los lazos con el ACO. La presencia reforzada de nuestra marca en el circuito refleja nuestra visión de futuro y nuestra pasión por la innovación en el automovilismo".

