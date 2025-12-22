Una Navidad para el campeón del WEC: Pier Guidi celebra su año dorado con Ferrari

Entre las colinas de la provincia de Alessandria, envueltas en la atmósfera recogida y auténtica que solo la Navidad sabe regalar, el domingo 21 de diciembre el pequeño municipio de Pecetto di Valenza acogió uno de los actos más sentidos del año para los aficionados del Cavallino Rampante. Allí se celebró el tradicional almuerzo de Navidad del Scuderia Ferrari Club Alessandria, una jornada festiva dedicada por completo a Alessandro Pier Guidi, piloto de la Ferrari 499P #51, campeón del mundo de resistencia y orgullo de la región.

Una edición especial, cargada de significado. Alessandro llegó al restaurante acompañado por su compañera de vida, Sara, a pocos días del gran desfile Ferrari de Maranello organizado para celebrar los títulos mundiales conquistados en la temporada 2025. Una celebración aún más simbólica al haberse celebrado el día del cumpleaños del piloto de Tortona, sellando un momento deportivo y personal irrepetible.

La acogida, como es tradición, fue cálida y emocionante. A la entrada del restaurante, Alessandro fue recibido por un abrazo colectivo hecho de aplausos, sonrisas y afecto sincero. Un homenaje sentido que volvió a confirmar hasta qué punto el campeón de Ferrari está profundamente ligado a su tierra y a esta comunidad de aficionados. Una emoción evidente, la de Pier Guidi, arrollado por el cariño de un público que no lo considera solo un campeón, sino uno más de la familia.

Foto de: Rodolfo Pozzi

Durante la jornada, Alessandro repasó el valor del título mundial conquistado, subrayando que no es correcto hablar de una espera de más de cincuenta años, sino de un proyecto iniciado hace tres años y desarrollado paso a paso. Explicó cómo Ferrari, al comienzo del programa de resistencia, se había fijado objetivos a medio plazo, entre tres y cinco años, apuntando sobre todo a la victoria en las 24 Horas de Le Mans. Un objetivo que no solo se ha alcanzado, sino que se ha superado, con tres victorias consecutivas en Le Mans y la conquista del título mundial, yendo incluso más allá de las expectativas iniciales de la casa de Maranello.

Pier Guidi recordó con especial alegría la primera victoria en Le Mans junto a James Calado y Antonio Giovinazzi, la del Centenario, un éxito que marcó el regreso de Ferrari a la cima de la resistencia mundial. Un triunfo de significado especial, al igual que haber devuelto el título mundial a Maranello. También hubo un amplio espacio para hablar de la relación con los aficionados y con el Scuderia Ferrari Club Alessandria. Alessandro reiteró lo único que es el cariño recibido cada año en esta ocasión, diferente a cualquier otro, a pesar de estar acostumbrado, como piloto de Ferrari, a sentir constantemente el calor del público.

Aquí, en su Alessandria, cada encuentro tiene un sabor especial, también gracias al vínculo humano construido a lo largo de los años con el presidente Franco Giuliani. Contó cómo este almuerzo se ha convertido en una especie de ritual de buena suerte, una tradición que parece traer siempre fortuna y que alimenta la curiosidad sobre qué habrá que celebrar al año siguiente, con la conciencia de que ganar nunca es algo garantizado. Mirando al futuro, Pier Guidi explicó que el objetivo del equipo será confirmarse, aun sabiendo lo difícil que es repetirse al máximo nivel.

La primera cita clave será Qatar, seguida de las 24 Horas de Le Mans. La posibilidad de conquistar una cuarta victoria consecutiva en Le Mans con Ferrari fue definida como “extremadamente complicada”, pero no imposible, dejando espacio a la determinación y a las ganas de intentarlo hasta el final. Solo después de Le Mans, subrayó, será posible entender qué opciones reales habrá para volver a luchar por el título mundial.

Los honores de la casa corrieron a cargo del presidente del Scuderia Ferrari Club Alessandria, Franco Giuliani, quien habló de Alessandro con palabras cargadas de estima y afecto. Para Giuliani, Pier Guidi representa un auténtico ídolo, no solo por los resultados deportivos, sino sobre todo por la persona que es: alguien humilde, sereno, capaz de calcular cada detalle, tenaz y fuerte, cualidades que, según el presidente, explican perfectamente sus grandes capacidades en pista.

Foto de: Rodolfo Pozzi

Giuliani también relató el crecimiento del Scuderia Ferrari Club, nacido en 2017 gracias a él y a su esposa Claudia, y convertido en pocos años en una realidad sólida, con más de 400 socios. Un hito importante, fruto de un trabajo constante y de un cuidado diario, hecho de eventos organizados a lo largo de todo el año y culminado, como es tradición, con el almuerzo de Navidad. Una cita que cada año logra contar con Alessandro como invitado, siempre presente para compartir con los aficionados los éxitos y los logros de la temporada recién finalizada. Una jornada que, como destacó Giuliani, no es solo una fiesta para los socios, sino un momento de reencuentro entre amigos, porque el Scuderia Ferrari Club Alessandria es ante todo "una gran familia".

Entre Franco Giuliani y Alessandro Pier Guidi existe un vínculo profundo y sincero, nacido en 2018 en Monza y que ha crecido con el tiempo hasta convertirse en una verdadera amistad. Una relación basada en el respeto, la confianza y la disponibilidad mutua, reforzada también por la relación con Sara, con quien el diálogo va mucho más allá del mundo del motor, tocando la vida cotidiana y creando un lazo auténtico y humano.

La jornada concluyó finalmente bajo el signo de las sorpresas, la buena comida y el entretenimiento, gracias a los juegos de magia del magnífico "Lirius", capaz de dejar a todos con la boca abierta. Juegos que sorprendieron también a Alessandro, quien —entre sonrisas y risas— probablemente todavía está buscando una explicación racional a lo que vio…