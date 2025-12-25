Quién es Esteban Masson: la perla joven de Toyota que apunta a los Hypercars

A Toyota no le faltan pilotos júnior en su plantilla, tanto en Japón como en el extranjero, pero un joven protegido ha empezado a destacar: Esteban Masson. Este piloto, de nacionalidad francesa y canadiense (nació en Montreal) acaba de completar su primera temporada en el marco del programa TGR Driver Challenge de Toyota, y sus primeros progresos sugieren un futuro prometedor en las carreras de resistencia.

Como muchos pilotos, Masson empezó su carrera deportiva en monoplazas, ganando el título de la F4 francesa en su primer año completo con coches de fórmula. En 2022, dio el salto a la ferozmente competitiva Fórmula Regional Europea, pero los resultados fueron más difíciles de obtener durante dos campañas, a pesar de sus destellos de velocidad.

Pero estaba claro que había mucho potencial subyacente en Masson, como puso de manifiesto su año en el que ganó el título en la Eurocup, un nuevo campeonato lanzado como alternativa a la FRECA y la EuroFormula Open.

El cambio a las carreras de coches deportivos, en 2024, le permitió desarrollar ese potencial sin explotar, y resultó ser un punto de inflexión en su vida deportiva. Masson terminó segundo en la clase GT de las European Le Mans Series, a bordo de un Ferrari de Kessel Racing, al mismo tiempo que lo compaginaba un programa paralelo en el Mundial de Resistencia, con ASP, como piloto de categoría plata en el Lexus RC F GT3 #87.

Aunque el Lexus tuvo problemas de competitividad en la campaña inaugural de la categoría LMGT3, el curso le permitió estrechar lazos con la firma japonesa y conseguir una prueba con el Toyota GR010 Hybrid en Bahréin. Para 2025, Masson se integró formalmente en el programa de jóvenes pilotos de Toyota y se embarcó en otro programa doble, disputando las ELMS en la clase superior, LMP2, junto con el campeonato japonés de Super Fórmula Lights.

Una vez más, se convirtió en una de las estrellas del campeonato europeo, ganando el título general con Oliver Gray y el piloto de Alpine en la clase Hypercar Charles Milesi, con CDS Panis Racing. El trío también estuvo muy cerca de la victoria en las 24 Horas de Le Mans, pero un problema técnico les privó de ella en los últimos tramos de la prueba.

#87 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3: Takeshi Kimura, Esteban Masson, José María López Fotografía de: JEP / Motorsport Images

Con la temporada 2025 ya completada, Masson se prepara para su regreso al WEC, habiendo sido integrado en la alineación de LMGT3 de ASP para 2026, esta vez como piloto profesional designado en el Lexus #78. Es una responsabilidad para la que parece estar preparado, ya que este año sustituyó al piloto oficial Ben Barnicoat en Imola, contribuyendo a subir al podio. ASP también ha conseguido convertir el RC F GT3 en un coche ganador de carreras, colocando a Masson en una posición mucho más fuerte que en su temporada de novato.

Pocas personas están mejor situadas para juzgar esa progresión que el jefe del equipo ASP, Jerome Policand, que ha seguido de cerca a Masson a lo largo de los años y tiene buen ojo para los jóvenes talentos. Policand describió al corredor de 21 años como "algo especial" y cree que está maduro para dar el salto a la clase Hypercar.

"Estoy muy orgulloso porque la primera vez que hizo un test en GT3 fue con nosotros. Yo le presenté a Toyota", dijo Policand a Motorsport.com. "Conozco a Esteban desde que corría en karts. Tuvo éxito en la Fórmula 4 y en la FRECA. Sé que tiene potencial. Esa es la razón por la que le pedí [al vicepresidente de TGR] Kazuki Nakajima que lo probara, y entonces coincidimos en que tiene potencial. Intentamos reunir un presupuesto para correr con él".

"Para mí, ahora tiene la habilidad para estar en la categoría grande [Hypercar]. Ya veremos en el futuro. Siempre es bueno para un equipo. Hicimos lo mismo con Jules Gounon, o con Raffaele Maricello; cuando dejó la Fórmula 2, su primer equipo fuimos nosotros, con Mercedes [cuando ASP era cliente de la marca alemana]".

"Nos acostumbramos a buscar pilotos con un gran potencial pero con un poco de mala suerte. Les pones las herramientas adecuadas y se convierten en pilotos profesionales. Pero seguro, para mí, Esteban tiene algo especial".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Híbrido: Esteban Masson Foto de: JEP / Motorsport Images

Entrar en la alineación de fábrica de Toyota es un reto increíblemente difícil. La última incorporación al equipo Hypercar de la marca nipona fue Nyck de Vries, que se unió a la tripulación del coche #7 en 2024 después de una larga temporada como piloto reserva, y de acumular muchos kilómetros de pruebas con el GR010 LMH.

Antes del fichaje de De Vries, la última vez que Toyota hizo un cambio en su alineación fue en 2022, cuando Ryo Hirakawa dio el salto desde el Super GT a sustituir al retirado Nakajima. Policand es consciente de que conseguir un asiento en Toyota no será fácil, pero cree que Masson tiene lo que hay que tener para unirse al equipo más exitoso del actual WEC.

"Creo que tiene potencial", afirma. "Ya sabes cómo son las cosas. No digo que el WEC sea como la Fórmula 1, pero llegar [ahí, es difícil] porque el nivel de pilotos en el WEC es increíble; especialmente en Toyota. Si miras las dos alineaciones, son súper fuertes. Pero tiene posibilidades, sí".

Toyota sabe que ha conseguido un talento excepcional con Masson. La temporada 2026 del WEC será crucial para él, ya que dirigirá al equipo ASP #78 en un coche capaz de ganar carreras y potencialmente luchar por el título. Su actuación el año que viene podría marcar en gran medida su futuro a largo plazo y determinar si está maduro para ascender a la clase Hypercar.

La alineación de pilotos de Toyota para 2026 ya está definida, pero Nakajima sugirió que Masson está en el radar mientras el equipo evalúa sus planes a largo plazo. "Esteban es básicamente parte de nuestro desarrollo de pilotos", dijo el piloto de 40 años a Motorsport.com. "Ha estado corriendo en ELMS y este año ha hecho Super Fórmula Lights, y también ha hecho algo de LMGT3. Su rendimiento es realmente bueno y está progresando bastante bien".

"Tenemos que decir que somos afortunados de contar con un piloto así en nuestro programa de jóvenes pilotos. En general, siempre estamos abiertos a encontrar nuevos talentos. Especialmente dentro de la familia Toyota, estamos muy motivados para dar todas las oportunidades posibles a los jóvenes pilotos, así como para encontrar talentos. Como equipo, es importante mirar al futuro a largo plazo".

"Al mismo tiempo, estamos contentos con nuestros pilotos actuales, así que es cuestión de tiempo [que tengamos que cambiar nuestra alineación], pero tenemos que estar preparados como equipo. Estoy bastante contento con lo que tenemos entre manos ahora mismo", cerró.

Más del WEC: WEC Peugeot apuesta por las mejoras en lugar de construir un coche nuevo para el WEC