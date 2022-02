Ogier debutará en el WEC con Richard Mille Racing en LMP2

Cargar el reproductor de audio

El ocho veces campeón del WRC ha llegado finalmente a un acuerdo para pilotar el Richard Mille Racing Oreca-Gibson #1 junto con el ex piloto de WRT LMP2 y actual campeón de la clase, Charles Milesi, y la estrella en ascenso de 20 años Lilou Wadoux, la primera mujer en ganar una carrera en la Alpine Elf Europa Cup.

Sébastien Ogier aseguró la temporada pasada que su deseo era competir en el WEC y de forma más concreta en las 24 Horas de Le Mans, después de confirmar planes para reducir sus compromisos en el WRC a una temporada parcial con Toyota para así poder explorar otras categorías.

El piloto francés ya ha probado el GR010 HYBRID Hypercar de Toyota en dos ocasiones, la primera en la prueba de novatos del WEC del año pasado en Bahrein y la segunda en un test privado en Aragón la semana pasada, tras concluir en segunda posición el Rally de Montecarlo.

Antes de la apertura de la temporada del WRC a principios de este mes, Ogier insinuó que estaba cada vez más cerca de confirmar sus planes para 2022, que podrían incluir una participación en Le Mans.

Ahora, Ogier está listo para competir la temporada completa de seis rondas del WEC, comenzando con las 1000 millas de Sebring el 18 de marzo e incluyendo las 24 Horas de Le Mans del 8 al 12 de junio.

"Sé que es un gran desafío, pero he estado buscando un programa que me motive más que las otras opciones fáciles", dijo Ogier.

"Hasta ahora, me he centrado en mi carrera de rallIes, pero durante mucho tiempo he tenido en mente que las carreras de resistencia podrían ser un buen desafío".

"Todos los pilotos tienden a ser un poco egocéntricos, pero llega un momento en el que quieres compartir más cuando tienes la suerte de haber tenido una carrera exitosa".

"LMP2 es una categoría fantástica y la mejor manera para mí de alcanzar el nivel más alto en las carreras de resistencia y mejorar en esta disciplina".

"Soy un novato, pero quiero divertirme mientras evalúo lo que es posible y veo qué tan cerca puedo estar de llegar a ser el mejor".

"Todos están emocionados. Charles, Lilou y yo venimos de tres mundos bastante diferentes, y será interesante combinar nuestras diferentes experiencias con Richard Mille, quien ha estado a mi lado durante varios años".

"Esta aventura es tentadora, pero soy consciente de que tengo mucho que aprender y mucha experiencia que ganar. Siempre he tenido una buena capacidad de adaptación en los rallies, así que espero que eso también sea así en las pistas de carreras".

El equipo WRC de Toyota ha mostrado su apoyo a los nuevos planes de Ogier, aunque su calendario para el resto de la temporada en el WRC todavía no se ha confirmado.

Ogier ya ha insinuado que el Rally de Portugal en mayo podría ser el próximo evento en el que se suba a bordo del GR Yaris en el WRC esta temporada.