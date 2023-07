Lamborghini establece ambiciosos objetivos con su LMDh en IMSA y WEC

Lamborghini presentó este jueves durante el Festival de la Velocidad de Goodwood su SC63 para la temporada 2024 del WEC e IMSA, y Motorsport.com pudo hablar con Rouven Mohr, jefe técnico de Lamborghini, que explicó más detalles sobre el proyecto.

Ante la pregunta de cuáles son los objetivos, Mohr, después de admitir que habrá altibajos durante el primer año, contestó: "Para nosotros, el objetivo es ser competitivos desde la primera carrera. Así que ahora puedes preguntarme, vale, ¿qué significa ser competitivo? Si es una victoria, dos victorias, diez victorias... tampoco puedo pronosticarlo porque sería poco realista. Todos los que están familiarizados con las carreras saben que no es realista hacer un pronóstico. Sólo puedo decirte que nuestra ambición es ser competitivos. Y ser competitivos significa no estar en la décima posición".

Lamborghini, que une fuerzas con el equipo italiano Iron Lyxn, admite que la competencia será dura y que el factor de la fortuna jugará un papel: "Por supuesto, queremos luchar por victorias. Si al final eso pasa o no... Evidentemente sería rico si pudiera ver el futuro. Y luego todo también está un poco influenciado por factores que no tienes en tu mano, y los demás tampoco son estúpidos, también hacen un gran trabajo, y necesitas también algo de suerte. Así que para ser sincero, somos ambiciosos de luchar por victorias ya en el primer año, pero luego veremos cuál es la situación real. Pero nuestra ambición no es ser sólo parte del juego".

Lamborghini ve una desafío, pero no una desventaja, competir a la vez en WEC e IMSA en su primer año, y eligieron LMDh en lugar de LMH porque la marca ve de vital importancia el mercado americano (IMSA) y a su vez el resto del mundo (WEC). La ventaja en ese doble programa, explicó Rouven Mohr, será recopilar información rápidamente y entender el coche bastante rápido.

Además de por la importancia en Estados Unidos, en Lamborghini no ven con los mejores ojos el Equilibrio de Rendimiento y además "hacer un LMDh permite una buena relación entre impacto financiero y resultado deportivo". Pero, a su vez, Mohr se declara "optimista de que en el futuro habrá un Equilibrio de Rendimiento que permita que los LMDh también sean competitivos".

Aunque aún no han decidido cómo repartirán a sus pilotos en los dos campeonatos, Lamborghini ya anunció en 2022 a Mirko Bortolotti y Andrea Caldarelli, antes de fichar a Romain Grosjean y de anunciar el pasado abril a Daniil Kvyat. Sobre los dos que aún quedan por revelarse, los italianos aseguraron que no se anunciará hasta final de este año o principios del próximo, y que mientras uno de ellos ya está firmado (pero sin revelar), el otro está en "finalización" del acuerdo.

"Pero no estamos buscando pilotos de determinados campeonatos o con experiencia concreta en hipercoches. Estamos mirando más el perfil del piloto en sí y cómo la personalidad encaja con el equipo".

Los cuatro pilotos ya revelados han ayudado al desarrollo del coche. Romain Grosjean y Daniil Kvyat han aportado su experiencia en coches híbridos de Fórmula 1 para poner a punto el sistema LMDh, en especial para diseñar los mandos del volante y poder controlar las funciones necesarias del sistema híbrido.

Ante la pregunta de Motorsport.com sobre si se han planteado fichar a algún piloto español, Mohr dijo: "Nosotros siempre estamos abiertos a todas las nacionalidades, somos una empresa multicultural. Tenemos ya un piloto francés, uno ruso, dos italianos... así que tenemos muchas nacionalidades diferentes. España también tiene grandes pilotos, pero no creo que haya muchos buenos pilotos disponibles para nosotros. Sería genial, pero no sé. Aunque nunca digas nunca".

Por último, respecto a tener como rivales a Porsche, otra gran marca del mismo Grupo Volkwsagen, Mohr declaró: "Este es un proyecto independiente porque también tenemos diferentes socios. Por lo tanto, a nivel técnico, no tiene nada que ver pero, aun siendo competidores, en el grupo tenemos cierto nivel de intercambio, para ser sinceros. Podemos aprovechar eso, hay una especie de vínculo de confianza".