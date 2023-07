Lamborghini presenta el SC63, su LMDh para WEC e IMSA (Fotos)

Lamborghini anunció a mediados de 2022 sus planes para competir en el WEC e IMSA, los dos campeonatos más importantes de las carreras de resistencia, y ahora ha aprovechado el Festival de la Velocidad de Goodwood para revelar su prototipo LMDH, además de todos sus planes y características del hipercoche.

El SC63 es el primer prototipo híbrido de carreras de resistencia de la firma italiana, que disputará la temporada completa del WEC 2024 (incluido Le Mans) con un coche en la categoría más alta y con otro en la categoría GTP del IMSA, donde sí correrán en la 12 Horas de Sebring pero no en las 24 Horas de Daytona que abrirán la temporada en enero, ya que admiten que su coche no estará listo para compertir entonces. Aun así, es un plan que no está al 100% confirmado, pero el objetivo que tienen es homologar el coche antes de acabar el año y debutar en el WEC en Qatar y en IMSA en Sebring, en marzo.

Lamborghini SC63 LMDh 1 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 2 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 3 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 4 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 5 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 6 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 7 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 8 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 9 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 10 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 11 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 12 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 13 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 14 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 15 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 16 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 17 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 18 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 19 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 20 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 21 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 22 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A. Lamborghini SC63 LMDh 23 / 23 Foto de: Lamborghini S.p.A.

En el nombre del coche, se combina el SC utilizado en coches desarrollados por el departamento de motorsport de Lamborghini Squadra Corse, con el número de carrera utilizado con éxito por los equipos que usan su Huracan GT3, que se toma del año del establecimiento de la marca italiana, 1963.

El Lamborghini SC63 lo gestionará el equipo italiano Iron Lyxn en los dos campeonatos, y llevará, como ves, la decoración conocida del Huracán GT3, en verde 'Mantis', con una franja negra 'Nero Noctis' sobre el habitáculo, el capó delantero, el difusor de carbono, la aleta trasera y el alerón. Además, el coche luce la bandera italiana en el capó.

"El SC63 es el coche de carreras más avanzado jamás fabricado por Lamborghini y sigue nuestra hoja de ruta 'Direzione Cor Tauri' trazada por la marca para la electrificación de nuestra gama de productos", declaró Stephan Winkelmann, Presidente y Consejero Delegado de Lamborghini. "La oportunidad de competir en algunas de las carreras de resistencia más importantes del mundo con un prototipo híbrido encaja con nuestra visión del futuro de la movilidad de altas prestaciones, como se demostró con el lanzamiento del Revuelto. El SC63 LMDh es el paso hacia los escalones más altos y hacia el futuro del automovilismo para nuestra Squadra Corse".

Con esto, en el reglamento LMH en 2024 estarán Toyota, Peugeot, Ferrari y Vanwall (con la duda de Glickenhaus e Isotta), mientras que en LMDh veremos a Porsche, Cadillac, Acura y BMW se unen Lamborghini y Alpine.

Características del Lamborghini SC63 para WEC e IMSA

El SC63 lleva un motor V8 biturbo de 3,8 litros completamente nuevo desde cero y desarrollado por Lamborghini de manera específica para el LMDh. El motor tiene una configuración 'V Fría', que quiere decir que lso turbos están instalados fuera del ángulo en V del motor, lo que facilita su refrigeración y mantenimiento y reduce el peso y optimiza el centro de gravedad del coche.

Con esa filosofía de motor, Lamborghini busca tener el mejor agarre de los neumáticos, así como un equilibrio perfecto y facilidad de conducción en todo tipo de condiciones.

Al acogerse al reglamento LMDh, el SC63 se tendrá que mantener fijo en la cantidad estándar de 500kW (680 CV) que marca la categoría, mientras que la caja de cambios , batería y el MGU también son estándars de las reglas LMDh. La unidad de potencia está gestionada por una unidad de control electrónico Bosch.

En cuanto a refrigeración, Lamborghini ha incorporado ocho radiadores diferentes, incluidos dos intercoolers, un radiador para la caja de cambios, un condensador para el aire acondicionado, un radiador para el Sistema de Recuperación de Energía (ERS), otro para el Sistema de Almacenamiento de Energía (ESS) y dos radiadores de agua.

Rouven Mohr, director Técnico de Lamborghini, definió el SC63 como "un reto apasionante tanto desde el punto de vista técnico como humano"

Como ya se había anunciado, Lamborghini se embarca con la marca francesa Ligier para el chasis. El reglamento LMDh permite elegir entre Ligier, ORECA, Dallara, y Multimatic, pero han elegido la primera porque, además de su experiencia y talento, el hecho de que ningún otro fabricante lleve Ligier permitió a Lamborghini libertad para especificar sus requisitos.

La suspensión delantera del coche es push-rod (de varilla de empuje), mientras que el cárter, que rellena el hueco entre la parte trasera del motor y la delantera de la caja de cambios, afecta positivamente a la rigidez torsional y lo han diseñado para albergar el motor eléctrico.

La carrocería, diseñada por el departamento de diseño Centro Stile de Lamborghini en colaboración con el equipo de diseño de competición, tiene líneas de estilo reconocibles de Lamborghini, como las míticas luces en forma de Y en la parte delantera y trasera.

Integrado en el panel lateral de la carrocería se puede ver un conducto NACA inspirado en la toma de aire del Lamborghini Countach. Además, el paso de rueda sigue la filosofía del Revuelto.

La primera vez que se pueda ver al Lamborghini SC63 haciendo test será en agosto, en Europa, y luego en septiembre, en Estados Unidos, habrá test colectivos con otros fabricantes y otros individuales, por lo que se probará el LMDh en varios circuitos diferentes. Sin embargo, de momento no se anunciarán las fechas concretas para evitar 'miradas indiscretas'.

