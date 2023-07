Los equipos del WEC, en contra de la actual norma del Safety Car

Varios equipos del Mundial de Resistencia mostraron su disconformidad por el impacto que tuvieron los coches de seguridad en las 6 Horas de Monza del pasado fin de semana, ganadas por el Toyota #7 sobre el Ferrari #50.

El jefe del equipo United Autosport, Richard Dean, dijo que la norma que dicta que los boxes se cierran cuando el Director de Carrera muestra una bandera amarilla o decide sacar el coche de seguridad se asemeja a "una lotería" de la que algunos equipos pueden obtener "un gran beneficio", mientras que otros salen perdiendo.

El artículo 14.6.5 del reglamento deportivo del WEC determina que la entrada a boxes está cerrada en las tres primeras vueltas de un procedimiento de Safety Car, y que los coches sólo están autorizados a hacer una parada de emergencia para repostar cinco segundos y/o sustituir un neumático o neumáticos dañados. Tras esos tres giros ya no se aplica ninguna restricción. Del mismo modo, el artículo 14.5.2 establece que la entrada en boxes se cierra cuando se anuncia el Full Course Yellow, aplicándose las mismas excepciones.

Así las cosas, dos periodos de Safety Car en Monza jugaron un papel clave en el desarrollo de las carreras de LMP2 y GTE Am, ganadas por Jota y Dempsey-Proton Competition respectivamente, lo que provocó que los pilotos quieran encontrar ahora "una solución".

El United Autosport #23 de Giedo van der Garde, Oliver Jarvis y Josh Pierson lideró 111 de las 193 vueltas, pero se quedó por detrás del Jota que entró en boxes justo antes del tercer SC de la carrera para cubrir al Proton Hypercar.

Dean dijo a Motorsport.com: "Odio este Full Course Yellow actual, [con] boxes cerrados, porque si estás en una posición en la pista y piensas 'eso va a ser un FCY' y puedes apostar y entrar antes de que se active, entonces tienen un gran beneficio. Eso perjudica a todos los demás y cada vez que pasa es como una lotería. El coche #23 perdió la carrera en ese momento, perdimos 50 y pico segundos. Simplemente no me gusta la lotería de los boxes cerrados".

El líder del campeonato de LMP2, Louis Deletraz, que terminó tercero para WRT tras adelantar a Jarvis en la última vuelta, pidió que se considere revisar las reglas. El ORECA #41 que compartía con Robert Kubica y Rui Andrade tuvo que hacer una parada de emergencia bajo el tercer coche de seguridad antes de volver a boxes poco después, pero su coche hermano, el #31, se había beneficiado y estaba en la lucha por la victoria hasta que se retiró con un problema de motor en la última hora.

"Hoy ha sido probablemente, en términos de suerte, la peor carrera que he tenido en mi carrera", dijo Deletraz, cuyo coche también sufrió durante la primera parada debido al tráfico en el pitlane. "Creo que habría que revisar las reglas, porque las dos últimas carreras del WEC se han decidido por la suerte de quién acierta o no con los coches de seguridad. No creo que eso sea lo que quiere la competición. El coche era súper rápido, deberíamos haber estado luchando por la victoria".

El rival más cercano de WRT en el campeonato, la escuadra InterEuropol Competition de Albert Costa que ganó en las 24 Horas de Le Mans, terminó quinto con Fabio Scherer igualmente descontento después de que él también necesitara una parada de emergencia.

"El nivel de los LMP2 es tan alto que las últimas carreras de seis horas se decidieron por el coche de seguridad o por la bandera amarilla, no por el rendimiento", dijo el suizo, que admitió que su equipo había tenido "suerte" de conseguir su primer podio en Spa en abril. "No tengo la solución, pero tiene que haber una solución porque no puede ser que siempre se decida por eso. Seguro que no es bueno. No entiendo por qué cuando sale el Safety no se abren los boxes, todo el mundo puede hacer una parada, mantener su posición y luego volver a la carrera".

En la clase GTE Am, el equipo femenino Iron Dames perdió dos veces por culpa de esta circunstancia. La polaca Sarah Bovy tuvo que hacer una parada imprevista durante la segunda interrupción antes de que Rahel Frey perdiera terreno al no entrar en boxes antes del tercer SC. Esto significó que el equipo femenino fue adelantado por el trío de coches de Porsche que finalmente acabó en el podio, ya que el #85 finalmente terminó quinto.

Cuando se le preguntó si el reglamento la había dejado frustrada, Frey no pudo hacer otra cosa que admitirlo: "Hoy sí, mucho. Creo que hoy el punto clave era anticiparse. Todos los coches que lo hicieron, ganaron. Tenemos que entrar a analizar esto, tenerlo en cuenta y hacer un mejor trabajo en Fuji y en Bahrein", finalizó.