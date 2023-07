Kubica quiere correr en la categoría Hypercar del WEC 2024

Robert Kubica está luchando por ganar la categoría LMP2 de la presente temporada del Mundial de Resistencia, después de terminar segundo de la categoría en las pasadas 24 Horas de Le Mans, junto a Louis Deletraz y Rui Andrade en el equipo WRT.

El piloto polaco ha corrido en esa clase con Deletraz desde su cambio a tiempo completo a los coches de resistencia en 2021, ganando el título de la European Le Mans Series de ese año con WRT y perdiendo la victoria en Le Mans por un extraño fallo eléctrico en la última vuelta, antes de que la pareja cambiara a Prema para el WEC 2022 y obtuviera el segundo puesto en la mítica carrera.

Pero con la eliminación de la segunda categoría de prototipos del WEC en 2024 y con el paso de WRT a la clase superior para gestionar el programa oficial de LMDh de BMW, Kubica ha buscado de forma activa una plaza en Hypercar, ya que cree que "será un paso natural para mí para dar continuidad" a su carrera deportiva.

El ex piloto de Fórmula 1 de BMW-Sauber, Renault y Williams lo dejó claro a Motorsport.com en las pasadas 6 Horas de Monza: "[LMP2] seguirá en Le Mans, pero por supuesto me gustaría competir al más alto nivel en el WEC, con la posibilidad de hacer un programa serio y tener una oportunidad. Sé que hay muchos pilotos buenos, pero sigo pensando que puedo ofrecer un buen trabajo y mucha experiencia, especialmente con los nuevos proyectos con coches relativamente nuevos. Creo que alguien que ha pilotado muchos coches diferentes puede ser valioso, y tengo que decir que aprendí mucho en la F1".

"Tengo algunas conversaciones, pero aún no tengo nada decidido", añadió un Kubica que iba a correr previamente para ByKolles en la categoría LMP1 del WEC en 2017, pero se retiró antes de la primera ronda después de unos difíciles test de pretemporada en Monza en los que no llegó a pilotar.

Subrayó que busca una oportunidad "en el mejor entorno posible", pero también quiere tener una aportación más allá del cockpit.

"Siempre me ha interesado, incluso cuando era joven, no sólo conducir, sino intentar entender el deporte no sólo desde la perspectiva del piloto", dijo. "Por supuesto, en última instancia, me gustaría sólo conducir, pero creo que entender todo ayuda al piloto a comprender las cosas y a integrarse mejor en el equipo, y a ayudarlo".

"Si el equipo confía plenamente en las simulaciones, tratando de encontrar el máximo rendimiento y olvidándose de la aportación del piloto, entonces probablemente yo no sea la persona adecuada para ayudar. Pero al final, ya veremos", continuó.

Kubica también comentó que, a pesar de no haber conseguido una victoria, su historial en Le Mans sugiere que tiene el enfoque adecuado para las carreras de resistencia.

"Especialmente la carrera de Le Mans necesita un enfoque diferente y creo que esto demuestra algo que es un poco invisible, que el enfoque es el correcto. No se trata sólo de uno mismo, sino de crear equipo, de tus compañeros. El año que viene tendré 39 años. Sigo siendo un apasionado, quiero hacerlo bien, pero no estoy desesperado por ello. No necesito exagerar".

"Sé que soy muy exigente conmigo mismo, y creo que puedo ver un panorama más amplio como piloto que hace 15 años, porque tengo más experiencia. Creo que esto ayuda, sobre todo el enfoque de Le Mans. Al final, hicimos tres años seguidos sin ningún rasguño en el coche, y dos de cada tres veces el equipo con el que corrimos era un equipo novato", sentenció para finalizar.

