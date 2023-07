De no rendirse nunca a la "lotería" de ganar Le Mans y pelear por el Mundial

¿Puede cambiar la vida de un piloto en 24 horas? Si tomamos como ejemplo a Albert Costa Balboa, la respuesta es afirmativa. Es el reciente ganador de las 24 Horas de Le Mans 2023, en la categoría LMP2, aunque todavía le cueste asimilarlo.

"Aún me cuesta creerlo, haberlo conseguido. Es como un sueño. No encuentro la palabra para describir la sensación, pero a la vez estoy muy tranquilo, porque me he quitado un peso de encima muy grande", afirma a Motorsport.com en una charla durante la quinta carrera del WEC, las 6 Horas de Monza, un mes después de la edición del centenario de Le Mans.

Pero es normal, si tenemos en cuenta que acudía a La Sarthe pensando que acabar décimo era posible, quinto como mucho, si su coche iba bien y algunos de los favoritos abandonaban. Pero todo cambió al arrancar la carrera.

"En mi primer stint me sentí bien, el coche funcionaba y empecé a creer que era posible. Podíamos estar en la lucha", rememora. "Luego llega la noche, tengo otro stint, salgo primero y me escapo. Empiezo a creermelo y pienso que lo que siempre he visto desde casa, a pilotos luchando por ganar, me está pasando a mi".

#34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson of Jakub Smiechowski, Albert Costa, Fabio Scherer

Triunfo en Le Mans y con un ojo en los Hypercars

Y así, "pilotando concentrado y sin errores", llegó el triunfo. "Al fin demostré que puedo ganar grandes carreras, pero mi mentalidad es seguir como hasta ahora, seguir disfrutando y tratar de ganar el Mundial. Y si no, pues lo habremos disfrutado", comenta emocionado, en un fin de semana en el que, a pesar de acabar finalmente quinto en su categoría, fue especial para él.

A fin de cuentas, la temporada próxima podría dar el salto a un equipo más potente, o quién sabe, ponerse al volante de un Hypercar. "He tenido llamadas, llamadas atractivas, pero de momento no hay nada firmado, todo está muy verde", afirma.

Y continúa: "Hasta que no lo vea no lo creeré, porque lo he pasado muy mal en el pasado, pero todo el fin de semana he tenido un extra de motivación porque sé que algunos ojos están puestos en mí y eso me gusta. Esa motivación me da alas".

De no rendirse a ganar Le Mans, el giro de Albet Costa

"No rendirse es mi base. Vengo de una familia humilde, mi padre es pintor de motos y de cascos. Y desde pequeño siempre me inculcó que si ganas, corres. Y si no, te vas a la calle", comenta recordando los tiempos difíciles.

Con una carrera meteórica en monoplazas, con la ilusión de acabar llegando a la Fórmula 1, sus sueños se esfumaron por problemas económicos, que le apartaron de las carreras, y le empujaron a escribir una carta a modo de salvavidas, hace una década, en la que poco menos que anunciaba que su sueño se había esfumado.

"Mi padre tiene el recorte en StudiMoto, en el taller, y en ese momento no tenía nada. De hecho, ahí empecé a trabajar con mi padre. También pasé a hacer de coach de jóvenes pilotos, cuando había estado cerca de la GP2 y la F1. Pero paré y me planteé nuevas opciones. Ser piloto en otras categorías, en GT o lo que fuera".

Y así empezó a entrenar, día tras día, para volver a los circuitos. "Mi padre siempre habla de sufrir para tener. Y cuando algo va mal, me digo a mí mismo: tranquilo, sufre, que la recompensa será grande".

Y así se cruzó con Emil Freyle, y su oportunidad llegó en el mundo de los GT y la resistencia, para acabar desembarcando esta temporada en el equipo Inter Europol, para correr el FIA WEC en 2023.

En la lucha por el Mundial de Resistencia (WEC) 2023

"Somos el equipo más humilde, la gente tiene más presupuesto, estamos luchando contra equipos en los que ojalá pudiera haber estado, porque son equipos que siempre he hablado con ellos y he querido estar, equipos de mucho nombre como Jota, y nosotros nos mantenemos humildes, somos una pequeña gran familia", reconoce.

"Lo que nos está pasando es para mi como que te toque la lotería. Y no paro de repetir que no debemos obsesionarnos con el campeonato, tenemos que seguir paso a paso, aprendiendo y mejorando". Una filosofía con la que el equipo marcha segundo en el campeonato, entre los LMP2, a 10 puntos de los líderes y solo con dos carreras por delante.

Albert Costa, empujando al equipo desde el inicio

#34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson: Jakub Smiechowski, Fabio Scherer, Albert Costa

A pesar de ser un novato en el campeonato y debutar con un equipo modesto, Albert no dudó en tomar la iniciativa desde el inicio. "Siempre doy lo mejor y, cuando llegué a la primera carrera en Sebring, el equipo estaba algo perdido".

"Faltaba mucha organización, faltaba el ingeniero que estaba con COVID y llegó más tarde, faltaba calma. Y yo no estaba en la posición de llegar y decir, 'oye teneis que hacer esto o hacer lo otro'. Pero hablé con el team manager".

"Le dije: 'Yo confío en vosotros, por eso estoy aquí', pero desde mi humilde opinión y desde mi experiencia, le dije que creía que tenía que ser más duro y decir lo que cada uno debía hacer, para ir todos en busca del objetivo. Y a partir de ahí, todo fue mejor y acabamos cuartos ya en la primera carrera".

"Al final, el equipo me lo agradeció. Pero es que yo era el primer interesado en que todo fuera bien, porque quería ganar, pero todos teníamos que ser una piña e ir a una misma dirección", concluye.