Ferrari revela el plan de mejoras del Hypercar ganador del WEC para 2026

Ferrari afrontará la temporada 2026 del Mundial de Resistencia con pequeñas actualizaciones en su 499P Le Mans Hypercar, que resultó ganador del título. Aunque el fabricante italiano ha optado por no utilizar más evoluciones joker de las cinco que tiene disponibles durante el ciclo de vida inicial del coche, de cinco años, está realizando pequeñas revisiones en la aerodinámica de su LMH, en su intento por conseguir una cuarta victoria consecutiva en las 24 Horas de Le Mans.

La decisión de actualizar la aerodinámica del 499P se produce después de que el WEC cambiara las instalaciones de Sauber por el túnel de viento de Windshear de Carolina del Norte, lo que obliga a todos los fabricantes a rehomologar sus coches en Estados Unidos. Una actualización más sustancial del Ferrari llegará en 2027, cuando el 499P entre en su quinta temporada en competición.

"Intentamos aprovechar esta oportunidad [de un nuevo túnel de viento] para retocar algunas cosas, pero preferimos hacerlo sin realizar grandes cambios, así que sin hacer 'evo jokers', aunque estuvieran disponibles según el reglamento", dijo el jefe de Resistencia de Ferrari, Ferdinando Cannizzo, en un evento en Maranello.

"Queríamos dar continuidad al trabajo que estamos haciendo y plantear cambios mucho más significativos en la siguiente temporada [2027], en la que haremos cambios integrados, es decir, intentaremos ver algo diseñado desde una perspectiva de 360 grados, y no sólo para optimizar una única área, en este caso sólo la aerodinámica".

Los retoques aerodinámicos que Ferrari ha planeado para 2026 le ayudarán a defenderse de la creciente competencia en Hypercar, cuando Genesis entre en el campeonato con el GMR-001 y varios equipos titulares, como Cadillac, BMW, Alpine y Toyota, presenten coches significativamente revisados. Los ajustes aerodinámicos coincidirán, además, con la introducción del nuevo neumático de seco de Michelin, fabricado con un 50 por ciento de materiales sostenibles.

Ferrari, centrada en la fiabilidad para el WEC 2026

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto: Marc Fleury

Ferrari destacó que un objetivo clave para 2026 es mejorar la fiabilidad del 499P, después de una complicada participación en Le Mans en la que sus dos coches oficiales se vieron afectados por problemas técnicos.

"Si hay un punto débil, es ese aspecto al que no debemos renunciar: la fiabilidad. Creo que es una de las áreas importantes de mejora en las que debemos centrarnos, también porque, cuanto más rápido vamos, más podemos explotar el coche y más problemas de fiabilidad salen a la luz, porque estamos poniendo más y más tensión en los sistemas", explicó Cannizzo.

"Cuando nos encontramos con problemas de fiabilidad, sabemos que estamos realmente al límite, así que tenemos que pensar con antelación e incorporar márgenes de seguridad muy altos cada vez que diseñamos el coche. Así que creo que este es el área de mejora; yo no lo llamaría un punto débil, pero sin duda es un área de mejora importante".

Cannizzo señaló también la impresionante mejoría de Toyota en 2025, como prueba de que Ferrari necesita mejorar su fiabilidad la próxima temporada: "Este año ha demostrado una cosa fundamental: Toyota, que comenzó con algunas dificultades pero terminó todas las carreras, luego terminó segundo en el campeonato, simplemente cosechando un doblete en la última carrera [Bahrein]".

"Sufrieron mucho, pero aun así acabaron segundos, y eso es fruto de la consistencia de los resultados que consiguieron, así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Queremos hablar de mejoras más globales, mirando también al equipo. La atención a los detalles y cómo nos comportamos en las carreras son aspectos que siempre hay que cuidar, porque este año hemos perdido varios segundos por errores o penalizaciones, y esto es algo que, dado el nivel de competitividad general en constante aumento, no nos podemos permitir".

#50 Ferrari Af Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, #51 Ferrari Af Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Fotografía de: Jakob Ebrey / LAT Images vía Getty Images

El desarrollo en la categoría Hypercar está muy restringido, ya que los equipos sólo pueden introducir un número limitado de mejoras en sus coches. Además, cada fabricante está obligado a pedir permiso a los responsables del reglamento, la FIA y el Automobile Club de l'Ouest, para utilizar un comodín evo en su coche.

Desde el debut de su Hypercar, la única vez que Ferrari utilizó un evo joker fue después de Le Mans 2024, cuando actualizó los sistemas de frenos del 499P. Pero aunque los transalpinos se han abstenido en gran medida de realizar grandes cambios en su prototipo, Cannizzo reveló que han estado refinando constantemente el coche en múltiples áreas para una mejora general.

"El coche todavía tiene muchas áreas ocultas que necesitan ser exploradas con mucha paciencia", explicó. "Cuando digo áreas ocultas, me refiero a la amplia gama de ajustes que tenemos en el coche, porque a veces no nos damos cuenta de lo que podemos hacer, simplemente cambiando los amortiguadores en lugar de la suspensión de blanda a dura, combinando amortiguadores con menos o más amortiguación, con la distancia al suelo, con las características aerodinámicas, con la temperatura de los neumáticos o con la elección del compuesto adecuado".

"Hay tantas variables que saber combinarlas de la forma adecuada para cada circuito no es fácil. Este es el trabajo que nos ha mantenido ocupados durante estos años, con un coche completamente nuevo que también nosotros hemos aprendido a conocer en todos sus secretos, carrera tras carrera".

"Está claro que es difícil conseguir mejoras significativas en un coche en el que poco se puede cambiar, pero hemos visto que, con este planteamiento, hemos conseguido aumentar mucho el rendimiento de este coche esta temporada sin cambiar nada en cuanto a componentes, pero en realidad, hemos cambiado mucho en cómo hemos presentado el coche en cada carrera", cerró.