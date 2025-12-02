Valentino Rossi tendrá una nueva biografía y una serie documental

Incluso cuando no está en la pista, Valentino Rossi siempre tiene algo interesante que ofrecer, y las últimas noticias sobre él se refieren a un nuevo libro biográfico y a una serie documental en televisión sobre su carrera deportiva.

Tras cerrar su cuarta temporada en cuatro ruedas, entre carreras de GT y Resistencia, el "Doctor" disfrutó el pasado fin de semana de la clásica fiesta de fin de año organizada en su rancho de Tavullia, con los '100 kilómetros de los Campeones', a la que asistieron colegas y amigos de las motos, entre otros, pilotos de MotoGP.

Ahora, vendrán para él las merecidas vacaciones de invierno antes de volver al trabajo para un nuevo año con el BMW M4 GT3 EVO, pero en las oficinas se está trabajando en algo muy especial, como reveló en una divertida entrevista en el programa 'Say Waaad?' emitido en Radio Deejay, de Italia.

En la charla, que tuvo lugar en la Terrazza Martini de Milán, el mítico #46 habló principalmente de su vida fuera de los circuitos, entre gustos musicales, veladas con amigos y con la familia, comenzando con una interesante pregunta sobre qué entiende él por una "maravilla".

#46 Equipo WRT BMW M4 LMGT3: Valentino Rossi Foto de: Shameem Fahath / Motorsport Network

"Para mí, una maravilla es dar una vuelta en moto con los amigos, una tarde en el Rancho, o en cualquier otro lugar. Otra posibilidad es pasar una tarde agradable con amigos, pasando un buen rato y charlando", explica Rossi.

"Siempre he tenido suerte en mi carrera deportiva, porque he tenido un montón de fans en todo el mundo, a veces te emocionas e incluso te pones 'enfermo' al ver todas esas multitudes. Es genial, se puede decir que es una maravilla".

Entre anécdotas de encuentros con diversas celebridades -como Diego Armando Maradona y Michael Jordan- también apareció Brad Pitt, quien hace algún tiempo dijo: "Ver a Valentino Rossi en acción es como poesía". El de Tavullia detalló: "Es un gran honor, Brad es un fan del automovilismo y ha hecho la película de la F1, pero yo ya le había conocido en 2005, cuando vino a Laguna Seca para un gran premio de MotoGP".

Y hablando de televisión, he aquí un sabroso adelanto de algo que Rossi desvelará en un futuro próximo: una serie sobre él: "¡Estamos en ello! Estamos trabajando en ello, y vamos por buen camino. Estamos haciendo el libro [nueva biografía], cuando esté terminado estaremos listos para la televisión. Creo que saldrá una serie documental", reveló Valentino, que luego también bromeó sobre sus posibles intérpretes.

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Valentino Rossi Foto de: Andreas Beil

"Para una película con actores, no sé, a lo mejor Brad Pitt podría estar bien; hizo la película de F1, le gusta la velocidad ¡y además nos parecemos!".

Para terminar, también hubo un curioso pasaje sobre la faceta de padre de Rossi, y sobre lo que les gustaría hacer algún día a sus hijas, Giulietta y Gabriella, aunque los pasos de su padre no parezcan los más bienvenidos a la familia.

"Me hice piloto porque mi padre lo era, si hubiera sido futbolista, ¿quién sabe? Me gustaría que mis hijas fueran deportistas, pero no tanto que se convirtieran en pilotos. Te arriesgas, cuando te conviertes en padre entiendes muchas cosas.... Entendí cómo me miraba mi madre cuando me iba a competir. Entiendes muchos aspectos que, en esos momentos, ni te planteabas. Ellas harán lo que quieran, pero si pudiera elegir, sería mejor que no fueran piloto de motos, pero sí deportistas", concluyó.