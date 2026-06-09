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Análisis
WEC 24 Horas de Le Mans

Por qué las 24 Horas de Le Mans 2026 podrían ser las más reñidas de la historia

Durante la jornada de pruebas oficiales, toda la parrilla de Hypercars registró los mejores tiempos de vuelta de su historia en el Circuito de la Sarthe

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Publicado:
Jornada de pruebas de las 24 Horas de Le Mans 2026

La categoría Hypercar de las 24 Horas de Le Mans de 2026 se perfila como más competitiva que nunca. Mientras que Aston Martin acaparó los titulares en la jornada de pruebas, el Ferrari , tres veces ganador de la mítica prueba, se vio inesperadamente relegado a la zona media de la parrilla, lo que apunta a un cambio importante en el equilibrio de fuerzas de cara a la 94ª edición de la clásica prueba de resistencia.

Recuerda:

La vuelta más rápida del test del domingo fue para el Aston Martin Valkyrie #007, con un tiempo de 3:26,293. Aunque este tiempo quedó ligeramente por debajo de la vuelta más rápida de la jornada de pruebas del año pasado (3:26,246, marcada por el Toyota #8), oculta una tendencia mucho más significativa: la velocidad general del pelotón ha mejorado drásticamente en comparación con 2025.

Todos y cada uno de los participantes de la categoría Hypercar lograron marcar tiempos de vuelta por debajo de 3:30 de forma constante. Esta uniformidad pone de relieve una parrilla significativamente más reñida.

De hecho, el número total de vueltas individuales registradas por debajo de 3:30 en la jornada de test se duplicó con creces, pasando de 178 vueltas en 2025 a 362 en 2026; una estadística sorprendente teniendo en cuenta que la parrilla está compuesta por 18 Hypercars este año, frente a los 21 del año pasado.

Desglose de las cifras

Número de tiempos de vuelta por debajo de 3:27 (de 3:26,000s a 3:26,999):

2025: 3

2026: 7

Número de tiempos de vuelta por debajo de 3:28:

2025: 19 más

2026: 71 más

Número de tiempos por vuelta por debajo de 3:29:

2025: 27 más

2026: 121 más

Número de tiempos de vuelta por debajo de 3:30:

2025: 129 más

2026: 163 más

Estos datos demuestran que romper la barrera del 3:30 ya no es un hito reservado a unos pocos elegidos; se ha convertido en la referencia. Ahora hay más hipercoches que nunca que circulan cómodamente en tiempos de 3:28 y 3:27.

Aunque entrar en el rango de los 3:26 sigue siendo un club muy exclusivo, incluso ese círculo de élite ha más que duplicado su número de miembros este año en la jornada de pruebas.

Cuatro fabricantes se sitúan en cabeza

En general, cabe esperar una carrera mucho más reñida en comparación con las competiciones de dos contendientes que han predominado en los últimos años. Al observar los tiempos medios por vuelta de todos los coches por debajo de los 3:34, surge una imagen representativa del verdadero ritmo máximo:

  1. Toyota #7 – 3:29,189
  2. Cadillac #12 – 3:29,312
  3. Toyota #8 – 3:29,447
  4. Alpine #35 – 3:29,659
  5. Cadillac #38 – 3:29,777
  6. Aston Martin #009 – 3:29,937
  7. Alpine #36 – 3:30,008
  8. BMW #20 – 3:30,088
  9. WTR-Cadillac #101 – 3:30,094
  10. Ferrari #50 – 3:30,128
  11. Aston Martin #007 – 3:30,172
  12. Ferrari #51 – 3:30,197
  13. AF Corse Ferrari #83 – 3:30,299
  14. Genesis #19 – 3:30,396
  15. Peugeot #93 - 3:30,572
  16. Genesis #17 - 3:30,597
  17. BMW #15 - 3:30,693
  18. Peugeot #94 - 3:30,757
#7 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, Esteban Masson, Sebastien Buemi

#7 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, Esteban Masson, Sebastien Buemi

Foto de: Rainier Ehrhardt

Para garantizar la precisión, se han incluido en este análisis los tiempos de vuelta anulados. La ventaja de tiempo obtenida al sobrepasar los límites de la pista en las curvas Corvette es mínima, y mantener estos giros proporciona una evaluación más justa de la velocidad constante de un coche.

Por ejemplo, al Toyota GR010 Hybrid #7 se le eliminaron sus dos vueltas más rápidas de la mañana. Excluirlas habría reducido su media calculada a 3:29.327. Sin embargo, incluirlas refleja la auténtica capacidad de rendimiento del coche.

Las medias revelan un grupo de cabeza compuesto por cuatro fabricantes: Toyota, Cadillac, Alpine y Aston Martin. BMW y Ferrari forman el pelotón intermedio, mientras que Genesis y Peugeot, debutantes en la categoría, se encuentran actualmente ligeramente rezagados.

Lo más importante es que las diferencias son drásticamente menores que el año pasado. Con 11 coches de 7 fabricantes diferentes separados por menos de un segundo de media, incluso la más mínima optimización del rendimiento antes de las sesiones de entrenamientos libres del miércoles podría dar un vuelco al orden de la clasificación.

Evolución del rendimiento: ¿Quién ha dado el mayor salto?

Para comprender cómo ha cambiado el panorama competitivo, hemos comparado el tiempo medio por vuelta de cada coche (utilizando el mismo criterio de menos de 3:34) entre las jornadas de test de 2025 y 2026. Las mejoras de rendimiento:

  1. Toyota #7: 1,966 segundos más rápido
  2. Aston Martin #009: 1,963 segundos más rápido
  3. Aston Martin #007: 1,613 segundos más rápido
  4. Cadillac #12: 1,535 segundos más rápido
  5. Alpine #35: 1,505 segundos más rápido
  6. WTR-Cadillac #101, 1,505 segundos más rápido
  7. Alpine #36, 1,405 segundos más rápido
  8. Peugeot #93, 1,035 segundos más rápido
  9. Peugeot #94, 0,944 segundos más rápido
  10. Toyota #8, 0,931 segundos más rápido
  11. Cadillac #38, 0,814 segundos más rápido
  12. BMW #20, 0,733 segundos más rápido
  13. Ferrari #50, 0,678 segundos más rápido
  14. BMW #15, 0,421 segundos más rápido
  15. Ferrari #51, 0,017 segundos más rápido
  16. AF Corse Ferrari #83, 0,459 segundos más lento
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina

Foto de: Rainier Ehrhardt

Como era de esperar, Aston Martin dio el salto más espectacular. Dado que Le Mans 2025 era solo la cuarta carrera del programa de desarrollo del Valkyrie, se esperaban mejoras sustanciales con respecto a la temporada anterior, y la marca británica cumplió con las expectativas.

Toyota y las consolidadas plataformas LMDh de Cadillac y Alpine también lograron avances sustanciales. BMW dio pasos evolutivos sólidos con su M Hybrid V8, profundamente renovado, pero las mejoras son significativamente menores.

Peugeot también ha ganado algo de ritmo con su 9X8, aún con limitaciones, recortando alrededor de un segundo. Sin embargo, el coche del año pasado era tan poco competitivo en Le Mans que estas mejoras solo permitieron a los leones ponerse al nivel del resto del pelotón.

En marcado contraste, Ferrari se ha estancado prácticamente en su nivel de rendimiento de 2025. Dado que el resto de la parrilla de Hypercar ha avanzado de forma tan agresiva, el parón de los italianos ha hecho que el Cavallino Rampante caiga al pelotón en el test. Tras conseguir tres victorias consecutivas en el Circuito de la Sarthe, era de esperar que la competencia acabara acortando distancias con Ferrari.

Sin embargo, dado que los cálculos del Balance of Performance (BoP) se han mantenido en estricta confidencialidad este año, solo se puede especular sobre cuánto se ha visto frenado el fabricante italiano y en qué medida se debe a los avances de la competencia.

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