Por qué las 24 Horas de Le Mans 2026 podrían ser las más reñidas de la historia

La categoría Hypercar de las 24 Horas de Le Mans de 2026 se perfila como más competitiva que nunca. Mientras que Aston Martin acaparó los titulares en la jornada de pruebas, el Ferrari , tres veces ganador de la mítica prueba, se vio inesperadamente relegado a la zona media de la parrilla, lo que apunta a un cambio importante en el equilibrio de fuerzas de cara a la 94ª edición de la clásica prueba de resistencia.

La vuelta más rápida del test del domingo fue para el Aston Martin Valkyrie #007, con un tiempo de 3:26,293. Aunque este tiempo quedó ligeramente por debajo de la vuelta más rápida de la jornada de pruebas del año pasado (3:26,246, marcada por el Toyota #8), oculta una tendencia mucho más significativa: la velocidad general del pelotón ha mejorado drásticamente en comparación con 2025.

Todos y cada uno de los participantes de la categoría Hypercar lograron marcar tiempos de vuelta por debajo de 3:30 de forma constante. Esta uniformidad pone de relieve una parrilla significativamente más reñida.

De hecho, el número total de vueltas individuales registradas por debajo de 3:30 en la jornada de test se duplicó con creces, pasando de 178 vueltas en 2025 a 362 en 2026; una estadística sorprendente teniendo en cuenta que la parrilla está compuesta por 18 Hypercars este año, frente a los 21 del año pasado.

Desglose de las cifras

Número de tiempos de vuelta por debajo de 3:27 (de 3:26,000s a 3:26,999):

2025: 3

2026: 7

Número de tiempos de vuelta por debajo de 3:28:

2025: 19 más

2026: 71 más

Número de tiempos por vuelta por debajo de 3:29:

2025: 27 más

2026: 121 más

Número de tiempos de vuelta por debajo de 3:30:

2025: 129 más

2026: 163 más

Estos datos demuestran que romper la barrera del 3:30 ya no es un hito reservado a unos pocos elegidos; se ha convertido en la referencia. Ahora hay más hipercoches que nunca que circulan cómodamente en tiempos de 3:28 y 3:27.

Aunque entrar en el rango de los 3:26 sigue siendo un club muy exclusivo, incluso ese círculo de élite ha más que duplicado su número de miembros este año en la jornada de pruebas.

Cuatro fabricantes se sitúan en cabeza

En general, cabe esperar una carrera mucho más reñida en comparación con las competiciones de dos contendientes que han predominado en los últimos años. Al observar los tiempos medios por vuelta de todos los coches por debajo de los 3:34, surge una imagen representativa del verdadero ritmo máximo:

Toyota #7 – 3:29,189 Cadillac #12 – 3:29,312 Toyota #8 – 3:29,447 Alpine #35 – 3:29,659 Cadillac #38 – 3:29,777 Aston Martin #009 – 3:29,937 Alpine #36 – 3:30,008 BMW #20 – 3:30,088 WTR-Cadillac #101 – 3:30,094 Ferrari #50 – 3:30,128 Aston Martin #007 – 3:30,172 Ferrari #51 – 3:30,197 AF Corse Ferrari #83 – 3:30,299 Genesis #19 – 3:30,396 Peugeot #93 - 3:30,572 Genesis #17 - 3:30,597 BMW #15 - 3:30,693 Peugeot #94 - 3:30,757

#7 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, Esteban Masson, Sebastien Buemi Foto de: Rainier Ehrhardt

Para garantizar la precisión, se han incluido en este análisis los tiempos de vuelta anulados. La ventaja de tiempo obtenida al sobrepasar los límites de la pista en las curvas Corvette es mínima, y mantener estos giros proporciona una evaluación más justa de la velocidad constante de un coche.

Por ejemplo, al Toyota GR010 Hybrid #7 se le eliminaron sus dos vueltas más rápidas de la mañana. Excluirlas habría reducido su media calculada a 3:29.327. Sin embargo, incluirlas refleja la auténtica capacidad de rendimiento del coche.

Las medias revelan un grupo de cabeza compuesto por cuatro fabricantes: Toyota, Cadillac, Alpine y Aston Martin. BMW y Ferrari forman el pelotón intermedio, mientras que Genesis y Peugeot, debutantes en la categoría, se encuentran actualmente ligeramente rezagados.

Lo más importante es que las diferencias son drásticamente menores que el año pasado. Con 11 coches de 7 fabricantes diferentes separados por menos de un segundo de media, incluso la más mínima optimización del rendimiento antes de las sesiones de entrenamientos libres del miércoles podría dar un vuelco al orden de la clasificación.

Evolución del rendimiento: ¿Quién ha dado el mayor salto?

Para comprender cómo ha cambiado el panorama competitivo, hemos comparado el tiempo medio por vuelta de cada coche (utilizando el mismo criterio de menos de 3:34) entre las jornadas de test de 2025 y 2026. Las mejoras de rendimiento:

Toyota #7: 1,966 segundos más rápido Aston Martin #009: 1,963 segundos más rápido Aston Martin #007: 1,613 segundos más rápido Cadillac #12: 1,535 segundos más rápido Alpine #35: 1,505 segundos más rápido WTR-Cadillac #101, 1,505 segundos más rápido Alpine #36, 1,405 segundos más rápido Peugeot #93, 1,035 segundos más rápido Peugeot #94, 0,944 segundos más rápido Toyota #8, 0,931 segundos más rápido Cadillac #38, 0,814 segundos más rápido BMW #20, 0,733 segundos más rápido Ferrari #50, 0,678 segundos más rápido BMW #15, 0,421 segundos más rápido Ferrari #51, 0,017 segundos más rápido AF Corse Ferrari #83, 0,459 segundos más lento

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina Foto de: Rainier Ehrhardt

Como era de esperar, Aston Martin dio el salto más espectacular. Dado que Le Mans 2025 era solo la cuarta carrera del programa de desarrollo del Valkyrie, se esperaban mejoras sustanciales con respecto a la temporada anterior, y la marca británica cumplió con las expectativas.

Toyota y las consolidadas plataformas LMDh de Cadillac y Alpine también lograron avances sustanciales. BMW dio pasos evolutivos sólidos con su M Hybrid V8, profundamente renovado, pero las mejoras son significativamente menores.

Peugeot también ha ganado algo de ritmo con su 9X8, aún con limitaciones, recortando alrededor de un segundo. Sin embargo, el coche del año pasado era tan poco competitivo en Le Mans que estas mejoras solo permitieron a los leones ponerse al nivel del resto del pelotón.

En marcado contraste, Ferrari se ha estancado prácticamente en su nivel de rendimiento de 2025. Dado que el resto de la parrilla de Hypercar ha avanzado de forma tan agresiva, el parón de los italianos ha hecho que el Cavallino Rampante caiga al pelotón en el test. Tras conseguir tres victorias consecutivas en el Circuito de la Sarthe, era de esperar que la competencia acabara acortando distancias con Ferrari.

Sin embargo, dado que los cálculos del Balance of Performance (BoP) se han mantenido en estricta confidencialidad este año, solo se puede especular sobre cuánto se ha visto frenado el fabricante italiano y en qué medida se debe a los avances de la competencia.