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Crónica de test
WEC 24 Horas de Le Mans

Test 1 Le Mans | Cadillac, con Alpine y Aston Martin cerca; Toyota empieza con accidente

Filipe Albuquerque colocó a Cadillac al frente de la Jornada de Test de las 24 Horas de Le Mans al mediodía. Una bandera roja interrumpió la sesión matinal tras un accidente en el que se vio involucrado un Toyota.

Basile Davoine
Publicado:
#101 Cadillac WTR Cadillac V-Series.R: Ricky Taylor, Jordan Taylor, Filipe Albuquerque

El ambiente va calentándose poco a poco en el circuito de las 24 Horas de Le Mans, donde este domingo por la mañana tuvieron lugar las primeras vueltas en pista tras las dos jornadas de verificaciones técnicas celebradas en el centro de la ciudad. Lo menos que puede decirse es que las tres primeras horas de la Jornada de Test fueron muy productivas, ya que antes incluso de que terminara la primera media hora, los 18 Hypercars ya habían completado una vuelta cronometrada.

Mientras cada fabricante desarrollaba su programa de trabajo y acumulaba kilómetros, fue Will Stevens quien marcó el mejor tiempo con un 3:27.843 al volante del Cadillac #12, una referencia que todavía estaba a más de un segundo y medio del registro logrado por Toyota al final de la Jornada de Test de 2025.

A mitad de sesión, la dirección de carrera decidió llevar a cabo un ejercicio de neutralización con el coche de seguridad. La práctica se prolongó durante cerca de 40 minutos y, obviamente, puso fin a cualquier posibilidad de mejorar los tiempos durante ese periodo.

Una vez relanzada la sesión, y a menos de una hora para la bandera a cuadros, se decretó un Full Course Yellow para limpiar restos de suciedad y fragmentos en la pista.

Accidente entre Hirakawa y un LMP2

Belle fin de matinée pour Alpine !

Foto de: Rainier Ehrhardt

En una mañana bastante tranquila hasta ese momento, el primer incidente importante llegó a treinta minutos del final de la sesión, cuando se produjo un accidente a la salida de la chicane Goodyear (antigua Dunlop) entre el Toyota #8 y el Oreca #25 de LMP2 del equipo Algarve Pro Racing.

El Hypercar estaba pilotado por Ryo Hirakawa, que aparentemente no pudo evitar al Oreca descontrolado que tenía delante. El piloto japonés intentó inicialmente continuar, pero finalmente tuvo que abandonar el coche. El Toyota GR010 Hybrid presentaba daños visibles en la parte trasera, por lo que fue necesaria la intervención de una grúa para retirarlo. El Oreca conducido por Jake Hughes tampoco pudo regresar a boxes por sus propios medios.

La intervención se completó con la suficiente rapidez como para permitir que los participantes regresaran a pista durante el último cuarto de hora de la sesión, algo que muchos aprovecharon para realizar tandas cortas y mejorar sus registros.

Y fue finalmente el Cadillac #101 el que se quedó con el mejor tiempo gracias a una vuelta de Filipe Albuquerque en 3:27.011, con una ventaja de 0.328 segundos sobre el Alpine #35 y de 0.832 sobre el Cadillac #12.

Una nueva sesión de tres horas tendrá lugar de 15:30 a 18:30 horas.

Mira:

Jornada de Test – Sesión 1 – Hypercar

POS. EQUIPO VUELTAS TIEMPO
1 101 CADILLAC WTR 27 3:27.011
2 35 ALPINE ENDURANCE TEAM 27 3:27.339
3 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 35 3:27.843
4 009 ASTON MARTIN THOR TEAM 36 3:28.086
5 50 FERRARI AF CORSE 28 3:28.291
6 8 TOYOTA RACING 33 3:28.319
7 7 TOYOTA RACING 30 3:28.468
8 15 BMW M TEAM WRT 37 3:28.623
9 20 BMW M TEAM WRT 37 3:28.698
10 007 ASTON MARTIN THOR TEAM 36 3:28.730
11 17 GENESIS MAGMA RACING 37 3:28.738
12 51 FERRARI AF CORSE 31 3:28.774
13 38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 34 3:28.825
14 83 AF CORSE 28 3:28.896
15 93 PEUGEOT TOTALENERGIES 36 3:29.271
16 94 PEUGEOT TOTALENERGIES 30 3:29.285
17 36 ALPINE ENDURANCE TEAM 25 3:29.390
18 19 GENESIS MAGMA RACING 30 3:29.988

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