Fabio Quartararo es, sin duda, la punta de lanza dentro de la estructura de Yamaha en MotoGP. Mientras que el francés lidera la clasificación general, su compañero de equipo, Franco Morbidelli, es un habitual de la zona media de la parrilla. El italiano solo ha sumado 26 puntos en lo que va de año, frente a los 200 que acumula su compañero de box. La siguiente M1 mejor clasificada es la de Andrea Dovizioso, que se retirará tras el GP de San Marino.

Pero, ¿por qué hay tanta diferencia entre Morbidelli y Dovizioso? Wbilco Zeelenberg, director de la estructura satélite de Yamaha RNF, cree que la raíz de los problemas podría estar en los neumáticos. "En 2020, Michelin cambió la carcasa del neumático trasero. El agarre al inclinarse es diferente que con el neumático antiguo", explica en una entrevista con Motorsport.com.

"No puedes inclinarte tanto, porque eso genera mucha temperatura en los neumáticos. Franco y Andrea se inclinan mucho, porque no se descuelgan tanto de la moto como sí hacen otros pilotos. Creo que por eso tienen tantos problemas".

Pero en 2020 ya se usaban los neumáticos actuales, y Morbidelli ganó tres carreras y se alzó con el subcampeonato (por delante de Quartararo). "Sí, pero nuestra moto también ha cambiado desde 2020", respondió Zeelenberg.

En 2020, Morbidelli corrió con la Yamaha de 2019. También disputó el inicio de 2021 con el modelo antiguo, hasta que tuvo que quedarse fuera por una lesión en la rodilla. Cuando regresó en otoño, formó parte del equipo de fábrica, con la última especificación de la M1.

Así que Morbidelli estuvo ausente en parte del desarrollo de la moto, mientras que Quartararo no tuvo ese problema. "Franco se subió el año pasado al podio en Jerez, y todo fue relativamente bien. Luego se lesionó la rodilla", recuerda Zeelenberg.

"Desde entonces, no ha vuelto a pilotar a su nivel. Ahora mismo está en forma, pero todavía sigue sufriendo, y eso es una incógnita para mí. Creo que su estilo de pilotaje no se adapta a la moto".

Fabio Quartararo es más rápido en curva

¿Pero qué es lo que hace mejor Quartararo que Morbidelli y Dovizioso? "Tiene más velocidad en el paso por curva en los momentos en que no puede sobrecalentar los neumáticos, conduce con menos ángulo de inclinación".

"Así que evita los problemas que tienen el resto de pilotos. Sus compañeros pilotan con un estilo más a la antigua. Frenan fuerte y entran en la curva con el freno cogido. Fabio frena en línea recta, suelta el freno y luego gira. Lo hace así en cada curva, y consigue ser uno o dos km/h más rápido en cada vértice".

"Compartimos todos los datos y vemos exactamente lo que está haciendo. Gracias a su talento y a su altura lleva mejor la moto. Es muy alto y puede mantener la tracción en la rueda trasera en todo momento. Lo hace mejor que los demás. Es una combinación de factores".

"Fabio nunca ha pilotado otra moto que no sea la Yamaha. Andrea dice que es imposible hacer 25 vueltas así. Puede seguirlo durante una vuelta, pero Andrea dice que no es la forma habitual. Pero Fabio puede hacerlo toda la distancia de la carrera".

Cambiar de marca es cada vez más difícil

Quartararo ha sido competitivo desde el primer día que debutó en MotoGP en 2019. El francés y la M1 son una pareja perfecta. “Sí, hizo 'clic', pero también aprendió”, dice Zeelenberg, quien acompañó a Quartararo en sus primeros dos años en el equipo Petronas.

"Andrea estuvo en Yamaha y luego se fue a Ducati ocho años. En el proceso, se acostumbró a muchas cosas que te permiten ir rápido con la Ducati, pero que no son útiles en ninguna otra moto. Se pudo ver con Jorge [Lorenzo], que tuvo que estar un año en Ducati para empezar a ganar".

"Y después no pudo hacer nada en Honda. No es que sean malas motos, pero tienes que conducir de manera diferente, y tienes que aprender a hacerlo. El nivel es tan alto que ya no tienes este tiempo de adaptación".

"Eso también se puede ver con Aleix. Nadie pensó que fuese a poder hacer estas cosas. Conduce la Aprilia como un animal, es constante y rápido. Por supuesto, la moto mejoró, pero él también lo hizo. Siempre tenía que estar por encima de los demás. Llegó al límite y tomó algunas decisiones equivocadas, pero ahora es rápido y regular".

