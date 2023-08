El grupo Pierer Mobility, del que forman parte KTM y GasGas, lleva semanas intentando conseguir dos plazas más en la parrilla de MotoGP. El deseo de la empresa es hacerse con las dos vacantes que dejó Suzuki, al marcharse a finales de la temporada 2022. A pesar de las intensas conversaciones, la promotora del campeonato, Dorna Sports, se niega, y no parece que estos deseos vayan a cumplirse de cara a 2024.

KTM entró en la categoría reina en 2017, y desde 2019, la marca austriaca incorporó a Tech3 como equipo satélite. "Cuando pasamos de dos a cuatro motos, eso casi nos mata", admite echando la vista atrás Pit Beirer, jefe de KTM Motorsport. "De repente te das cuenta de que te estás quedando sin espacio en la empresa. Son experiencias que no se leen en ningún sitio. En MotoGP no puedes comprar las piezas por catálogo. Tienes que inventarlas junto a tus compañeros, construirlas y llevarlas a la pista".

"La expansión siempre supone un gran impacto. Acabaron las concesiones, llegó el equipo satélite y luego se vieron los resultados. Esa era la situación en 2019". Pero, cuatro años después, KTM se ve en disposición de redoblar su apuesta con un equipo más. "La gente me pregunta si ocho Ducati son demasiadas para mí. Sí, pero aun así me quito el sombrero porque hay que gestionar esas ocho máquinas", dijo Beirer sobre sus rivales italianos.

"Ahora estoy convencido de que estamos preparados para dar el siguiente paso. No dejaremos de pedir dos plazas más. Creo que nuestra moto es lo suficientemente fuerte como para conseguirlas. La estructura ha crecido, y seis motos sería realmente lo óptimo para nosotros de cara al futuro. Que funcione para 2024 no depende de nosotros. Pero haremos un esfuerzo extremo para ir en esa dirección el año que viene", siguió.

Para KTM, no se trata sólo de conseguir una plaza para acomodar a Pedro Acosta en el futuro más inmediato, sino para pensar también a largo plazo. Dado que los de Mattighofen apuestan mucho por los jóvenes pilotos, desde la Red Bull Rookies Cup hasta Moto3 y Moto2, consideran que estaría justificado tener más plazas en MotoGP.

"Hay fabricantes que corren con uno o dos equipos en el campeonato", explica Beirer comparándose con la competencia. "Yamaha financia un equipo en Moto2 y Honda uno en la clase intermedia y otro en la pequeña. Ducati y Aprilia no tienen equipos 'junior'. Y nosotros tenemos 28 pilotos repartidos en todas las categorías", señala Beirer. "Entonces, todos tendrían que invertir tantos millones como nosotros en trabajar con los jóvenes pilotos para poder exigir lo mismo. Por eso queremos esas plazas".

Los argumentos de KTM están sobre la mesa. A pesar de ello, los responsables del campeonato se han resistido hasta ahora. Actualmente hay cinco equipos de fábrica y seis satélite, y las dos plazas de Suzuki seguirán reservadas a marcas como BMW o Kawasaki.

"Podríamos jugar la carta de una marca más", piensa Beirer sobre la posibilidad de incluir a Husqvarna. "Pero no quieren dar esas dos plazas a una KTM con otro nombre, las quieren para su propio fabricante. El deseo original de Dorna era que cada fábrica tuviera un equipo satélite. Eso sería perfecto, por supuesto. Todo estaría en equilibrio, nadie sería demasiado poderoso".

"Pero esto no se puede aplicar. Así que preferimos tener seis motos en lugar de cuatro, para poder competir de alguna manera. Pero, para ser honesto, Ducati se ayudó a sí misma con la parrilla que había. Hay oferta y demanda, porque no se puede obligar a ningún equipo satélite a trabajar con un socio que no tenga una moto competitiva actualmente. Es el libre mercado el que lo regula. Y Ducati ha sabido convencer a los equipos satélite con su oferta técnica y su precio".

Pero, ¿por qué no se han cedido las dos plazas de Suzuki a un nuevo equipo satélite y a KTM? "Hay un compromiso verbal, pero no contractual, con los jefes de equipo para que estos asientos tengan un buen valor y no se inflen cada vez más. Son socios permanentes de MotoGP, que también han pasado por dificultades en algunos casos, cuando no había tantos equipos. Están protegidos. Las plazas para los fabricantes también son limitadas", afirma Beirer.

De momento, KTM parece tener que resignarse con respecto a sus deseos. En Spielberg se mantuvieron nuevas conversaciones con Dorna, y para 2024 el tema de las dos plazas adicionales en la parrilla debería estar finalmente fuera de la mesa. Esto significa que los austriacos tienen cinco pilotos bajo contrato para cuatro motos el próximo año. Acosta parece destinado a Tech3. La segunda plaza se decidirá entre Pol Espargaró y Augusto Fernández, aunque ambos tienen contrato.

"No tengo presión. Por supuesto que necesito resultados. Quiero mejorar, no soy yo quien lo pide. Seguiré con la misma moto, en el mismo equipo y con la misma gente. Para mí es bueno seguir aquí un año más. El objetivo es llegar a lo más alto", dijo Fernández en el regreso del parón de vacaciones, en Silverstone.

De momento, el mallorquín no se plantea dejar su puesto. Espargaró, que insiste en que su contrato es de dos años, es de la misma opinión. Pero a él también podrían ofrecerle el papel de ser piloto probador junto a Dani Pedrosa y Jonas Folger.

"Pierer naturalmente quiere a los mejores pilotos. Le entiendo perfectamente. Tengo contrato y quiero intentar ser el más rápido. Sé que en MotoGP se habla de mi sitio. Es normal. Si no estás aquí y no rindes bien, hay muchos pilotos con talento que quieren tu moto, no es un problema. Llevo lidiando con ello toda mi carrera. Llevo aquí 15 años y entiendo que es así en un entorno competitivo", comentó al respecto el de Granollers.