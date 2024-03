Por qué Pirelli marcó el arranque de Moto2 2024 en Qatar

"En última instancia, nos equivocamos en la elección de neumáticos para la carrera", dijo el pasado domingo el director del equipo IntactGP, Jürgen Lingg, tras el arranque de la temporada 2024 de Moto2 en Qatar. Sin embargo, el equipo alemán no fue el único. Después de más de una década con los compuestos Dunlop, el cambio a Pirelli ha cambiado completamente la situación en la clase intermedia.

En Losail, el formato del fin de semana complicó aún más las cosas. Los primeros entrenamientos libres del viernes, al ser por el día, no aportaron muchos datos útiles. Los ensayos vespertinos fueron en mojado. La clasificación estaba prevista para el sábado por la tarde, y luego se pasó directamente a la primera carrera del año con poca información.

16 pilotos optaron por el neumático trasero SC1 de Pirelli, el más duro, y 13 por el SC0, el más blando. Resultó que la goma blanda era la mejor opción. De hecho, los tres pilotos del podio optaron por el neumático SC0. Los tiempos de los pilotos con el SC1, por el contrario, bajaron drásticamente en algunos casos. Aron Canet, por ejemplo, marcó la vuelta más rápida en el tercer giro, con un tiempo de 1:57.661. Pero en la décima vuelta, el español ya estaba en 2:00.

Sus tiempos subieron a 2:02 en la segunda mitad de la carrera. Las cosas fueron igual de mal para Tony Arbolino. A partir de la octava vuelta, el italiano ya estaba por encima de la barrera de los dos minutos. Pero los líderes sí lograron mantenerse en 1:59. Y a pesar de todo, fue una carrera lenta, ya que el tiempo total del ganador, Alonso López, fue unos 13 segundos más lento que el de la carrera del pasado otoño, con los neumáticos Dunlop. Esto lleva a la conclusión de que los equipos aún tienen mucho que aprender sobre los neumáticos Pirelli.

"Estaba claro que teníamos que esperar un gran desgaste en ambos neumáticos", dijo el cofundador de Kalex, Alex Baumgärtel, sobre el primer fin de semana de carreras en una entrevista con 'Motorsport-Total.com'. Debido al horario y a las condiciones meteorológicas del viernes, los equipos tenían prácticamente "cero referencias" para las gomas.

"Sin embargo, fue una sorpresa que dieran un paso tan grande, incluso con el SC0, pero aún más con el SC1", explicó el alemán, que este año también está trabajando con Honda en MotoGP. "Esa fue la primera lección. Por supuesto, también era la primera vez que pilotábamos desde la parrilla [en parado] y no desde el box. Así que aún queda mucho por analizar y mejorar en todos los aspectos".

Alex Baumgartel

Según Baumgärtel, los equipos tienen que encontrar primero una base para estos nuevos compuestos: "Se trata más de equilibrio, de procedimientos de calentamiento y de cómo hacer que los neumáticos funcionen. Eso hay que encontrarlo en la puesta a punto, y luego en el setting de los demás componentes mecánicos".

"El ritmo de carrera fue significativamente más lento que el del año pasado. Nadie está al nivel todavía para conseguir que los neumáticos funcionen correctamente. Ahora, se trata de afinar la base, y luego hay que sacar conclusiones. Hemos visto que todavía no estamos utilizando los neumáticos de la manera correcta".

El Mundial de Superbikes no es una referencia para Moto2

Hay que recordar que Pirelli suministra a Moto2 unos neumáticos que se han utilizado en el Mundial de Superbikes durante años, y que cualquiera puede comprar para rodar libremente en los circuitos. Algunos en el paddock pensaron que los equipos deberían fijarse en WSBK para saber cómo funcionan las gomas. Pero esta suposición no es correcta, porque aunque la Moto2 tiene menos potencia que una Superbike, es más ligera y rígida. Por eso, una Moto2 se comporta con los neumáticos de forma muy diferente.

"Creo que tienes que adquirir la experiencia por ti mismo", es la teoría de Baumgärtel. "Por supuesto, sabemos en qué ventana de temperatura y con qué presiones trabajan [en WorldSBK]. Sin embargo, esto no se puede trasladar a nuestra categoría por el momento".

Moto2 ha tenido dos pruebas preparatorias en cuanto a test en lo que llevamos de año. El de Portimao fue con frío y lluvia. En Jerez, sí que se pudo rodar en buenas condiciones. Allí se vio que es posible que los neumáticos ofrezcan un rendimiento constante a lo largo de la carrera.

Kalex debe esperar a tener información más clara en 2024

Como la decisión de que Pirelli fuera el suministrador único de neumáticos de Moto2 para este 2024 no se tomó hasta septiembre, y las primeras pruebas no tuvieron lugar hasta finales de noviembre, no hubo ni conocimientos ni tiempo para adaptar el diseño básico del chasis a los nuevos compuestos.

"Es más o menos el mismo chasis que en 2023", revela Baumgärtel. "Hemos traído un nuevo basculante, que también ha ido bien. Pero aún es demasiado pronto para decir si el chasis tendrá algún impacto". Esto se debe a que los equipos primero tienen que encontrar una puesta a punto básica, y hay que recopilar información en varios circuitos para poder obtener realmente una imagen clara con información significativa.

En el grupo de equipos Kalex, sólo RW-Racing utiliza el material de 2023. Barry Baltus subió al segundo cajón del podio en la primera carrera de la temporada. La victoria fue para el equipo Speed Up con el chasis Boscoscuro, gracias a Alonso López. Hubo tres pilotos de Boscoscuro y sólo uno de Kalex en los cuatro primeros puestos. "Es un paquete fuerte en términos de moto y pilotos", dijo Baumgärtel, elogiando a su competencia italiana. "El equipo MT Helmets-MSi es una nueva incorporación".

"Pienso mucho en Ai Ogura y en Sergio García. Será una competición fuerte. Tenemos que asegurarnos de interrumpir pronto esta historia de éxitos. Por supuesto, hay que mantenerse alerta y seguir siendo eficientes, como en años anteriores, e intentar mejorar el paquete. Esto es ahora más importante que nunca", siguió uno de los padres de la Kalex. Y es que Boscoscuro también ganó las cuatro últimas carreras de 2023, y ahora ha comenzado la era Pirelli con una victoria.

Sin embargo, según Baumgärtel, aún es demasiado pronto para saber si los Pirelli irán mejor con un chasis u otro: "Durante los tests de invierno en Valencia, en noviembre, y más recientemente en Jerez, ya nos mostramos fuertes en buenas condiciones. En Qatar sufrimos un revés debido a las condiciones. Pero todo lo demás, aún es pronto para juzgarlo", finalizó.