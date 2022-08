Márquez recibe el alta médica para volver a entrenar con normalidad

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Honda pasó una nueva revisión médica justo seis semanas después de la anterior (13 de julio), y una vez transcurridas doce desde que le operaron el 2 de junio en la Clínica Mayo de Rochester. El cirujano que le intervino, Joaquín Sánchez Sotelo ha supervisado el TAC al que se ha sometido al piloto y el resultado ha sido positivo. Marc Márquez ha recibido el OK de los doctores para poder entrenar con normalidad después de constatar que el hueso se ha consolidado completamente.

"Hoy he tenido la oportunidad de evaluar a Marc Márquez con respecto a su procedimiento quirúrgico realizado recientemente en la Clínica Mayo", ha dicho Sánchez Sotelo en un comunicado oficial.

"Afortunadamente, Marc ha recuperado un gran arco de movimiento y también se ha recuperado bien desde el punto de vista muscular. Hoy se ha sometido a radiografías y a una tomografía computarizada que muestran una unión ósea completa", añade el cirujano.

Aunque todo apunta a que el corredor tomará parte en los test de Misano previstos para dentro de dos semanas, los días 6 y 7 de septiembre, de momento no se ha confirmado la presencia de Marc en la citadas pruebas, por más que Alberto Puig dejara claro en DAZN que “sería un problema para Honda” si no puede tomar parte en estas vitales jornadas de ensayo.

En un comunicado oficial, el equipo Repsol anunció los progresos del corredor.

"El piloto del equipo Repsol Honda ha completado con éxito otra revisión médica en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Su equipo médico de confianza, formado por el Dr. Joaquín Sánchez Sotelo, el Dr. Samuel Antuña y el Dr. Ángel Cotorro, se ha mostrado satisfecho con la recuperación del húmero derecho.

El equipo médico ha dado el visto bueno a Márquez para que intensifique su entrenamiento, añadiendo más peso e introduciendo ejercicios más variados en su rutina. Además, se ha acordado que el ocho veces Campeón del Mundo comience a entrenar en moto para conocer el estado de su brazo derecho con más detalle.

A partir de las conclusiones de estas pruebas, Márquez y el equipo Repsol Honda valorarán los siguientes pasos necesarios", concluye la nota.

De momento, Márquez ha cumplido a rajatabla con el programa que diseñaron los médicos para su rehabilitación, y tras superar un primer examen el 13 de julio, esta semana se ha confirmado la consolidación del hueso, paso previo antes de recibir el alta para poder ejercitarse con normalidad.

Ahora, junto con sus preparadores personales y la supervisión de sus médicos de confianza en Madrid, Cotorro y Antuña, Marc diseñará un plan para ponerse a punto físicamente, y aunque de momento no se ha comunicado nada al respecto, el equipo del corredor está preparado por si surgiera la necesidad de hacer un test con la Honda CBR 600 de calle como paso previo a tomar la decisión de viajar al test de Misano.

Antes de reaparecer en Austin a mediados de abril esta misma temporada, después de la fortísima caída que sufrió en los entrenamientos de Indonesia que le obligó a perderse aquella carrera y la de Argentina por un episodio de diplopía, Márquez ya hizo un test en Alcarrás con la Honda CBR 600, igual que hizo en enero, antes de la pretemporada, cuando viajó a Portimao para rodar con la RC213V-S y en Aragón, de nuevo, con la CBR 600. Así que todo apuntaría a que veremos a Marc en un circuito con la moto de calle en los próximos días.

Vital para Honda estar en Misano

“Personalmente creo que para la carrera (de Misano) no estará, pero sí puede estar para el test, y aunque no sea para hacer 100 vueltas cada día, que pueda hacer cuatro salidas, para decir esto sí o esto no, sería muy importante”, explicó Puig en la entrevista.

“Si no está, será más de lo mismo, será mucho tiempo sin tener a Marc en los test y será complicado”, advirtió Puig sobre el peligro de que HRC vuelva a perder el rumbo en el desarrollo de la moto de 2023.

Aunque Márquez es consciente del interés de Honda por que esté en Misano, que también es su intención, asegura que va a seguir los pasos correctos y “si tengo que esperar una semana más, esperaré. No he llegado hasta aquí y he pasado por todo lo que he pasado, para precipitarnos. Honda lo sabe y me apoya en eso”.