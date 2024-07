Spencer deja el Panel de Comisarios de MotoGP y será sustituido por Crafar

Las decisiones del campeón americano Freddie Spencer al frente del panel de comisarios de MotoGP han erosionado la imagen del ex corredor, cada vez más criticado, no tanto por sus decisiones sino por la disparidad de los criterios aplicados en situaciones muy parecidas.

Según la FIM, Spencer ha tomado la decisión de abandonar su puesto de presidente del panel de comisarios y, en su lugar, llegará el popular comentarista del canal de TV de MotoGP y también ex piloto, el neozelandés Simon Crafar.

"Simon Crafar ha sido confirmado como el próximo Presidente del Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM. Crafar, ganador de un Gran Premio de 500cc y durante muchos años reportero de boxes para el canal de MotoGP, asumirá el nuevo cargo a partir de 2025", explica la FIM en un comunicado oficial emitido este miércoles.

"El neozelandés tomará el relevo del saliente Freddie Spencer, ya que la Leyenda de MotoGP ha tomado la decisión de abandonar su cargo al término de la temporada 2024.

El mandato de Spencer comenzó en 2019 con la creación del cargo de Presidente del Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM como función independiente. El Presidente del panel es nominado por la asociación de equipos (IRTA), y su nombramiento es aprobado por la Oficina Permanente.

Freddie Spencer Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Junto al Presidente, el panel se completa con otros dos comisarios, ambos nombrados por la FIM y aprobados por la Oficina Permanente.

Simon Crafar, nuevo Presidente del Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM a partir de 2025, trabajará junto a los actuales Comisarios de MotoGP de la FIM, Andrés Somolinos y Tamara Matko", cierra el comunicado.

"Ha sido un placer haber sido el primer Presidente del panel, y haber trabajado para poner en marcha las increíbles personas y procedimientos que tenemos ahora", explica Freddie Spencer en la nota oficial.

"Cuando me propusieron ser Presidente, acepté porque quería contribuir a este deporte, y estoy orgulloso de mi mandato. Estoy deseando emprender proyectos apasionantes en el futuro, y sé que el equipo estará en buenas manos con Simon", añade el ex piloto.

El nuevo Presidente del Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM, Simon Crafar explica que "estoy deseando asumir este nuevo reto. No tomé la decisión a la ligera para hacer este cambio y aceptar este nombramiento, ya que significa dejar un papel que he disfrutado mucho, pero después de siete años como comentarista de MotoGP estoy listo para algo nuevo", asegura.

"Abordaré este nuevo puesto utilizando mi experiencia dentro y fuera de la moto como piloto, técnico, entrenador y periodista, pero sobre todo con mi amor por nuestro deporte y mi respeto por sus competidores. Me siento honrado de que se me confíe esta responsabilidad y de haber sido nominado para el puesto", zanja el ex piloto.