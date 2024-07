Pedrosa y el 'caso’ Simoncelli: "Todos nos equivocamos; lo entendí demasiado tarde"

Uno de los momentos culminantes del 'combate' entre Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa en al programa 'Duralavita', fue cuando el mallorquín le preguntó por lo sucedido, en 2011, con Marco Simoncelli, al que Dani se negó a dar la mano antes las cámaras de televisión y que, lamentablemente, luego fallecería al ser atropellado en el Gran Premio de Malasia.

Por el formato del intercambio de preguntas, Pedrosa solo disponía de unos 25 segundos para contestar, por lo que su respuesta quedó interrumpida.

El Podcast de MotoGP 'Por Orejas' de MotorsportNetwork, aprovechó la visita del tricampeón del mundo para preguntarle por lo sucedido aquel fatídico 2011 con Simoncelli, un año que Dani comenzó con un tercer puesto en Qatar, subió al segundo lugar en Jerez y ganó la tercera carrera, en Portugal, colocándose segundo de la general a cinco puntos de Lorenzo y 20 por encima de Casey Stoner, que al final sería el campeón. Entonces, Dani estaba bien fisicamente y era su año, estaba convencido.

Sin embargo, en la cuarta carrera del curso, en Le Mans, a 17 vueltas del final, Simoncelli trató de adelantar a Dani por fuera, con la mala suerte que le tocó y el español se fue al suelo. El resultado fue una lesión en la clavícula para el español, que se perdió cinco grandes premios y dijo adiós al campeonato. En su reaparición, en el GP de Italia, Simoncelli y Pedrosa se encontraron el jueves en la rueda de prensa previa y ante las cámaras de televisión, el italiano le ofreció la mano, que el español le negó, quedando una imagen para la historia.

"Todos nos equivocamos, pero lo importante es aprender de ello cuando uno falla o cuando uno ha reaccionado de una manera u otra, pues siempre puede reflexionar y, si tienes la oportunidad, pedir perdón o agradecer a esa persona que te haya enseñado a darte cuenta, mientras tú seas consciente de que eso te sirva para mejorar", explica Dani.

"En aquel caso creo que yo tenía toda la razón de enfadarme. Creo que tenía toda la razón de no darle la mano, porque en aquel momento él estaba siendo avisado por dirección de carrera, estaba siendo avisado por Stoner, por Jorge, el único que alentaba un poco aquel estilo de pilotaje era Valentino Rossi", en relación a la agresividad de Simoncelli.

Dani Pedrosa y Marco Simoncelli Foto de: Honda

"Al final a mí me tocó la parte peor, que fue romperme la clavícula, que después me tuvieron que operar dos o tres veces seguidas porque no conseguían arreglarla bien. Me perdí varias carreras, tiré mi campeonato del mundo que iba líder a la basura. Cuando volví, el director de carrera que había en aquel momento no le había marcado suficiente, según como lo veía yo", añade.

"Ellos seguían corriendo y yo estaba en el hospital, una operación, otra operación, y claro, te puede decir que lo siente, pero los dos meses de hospital me los comí, yo", recuerda.

"En ese momento lo sucedido está a flor de piel y es difícil perdonar. Es una cosa que procesas después", admite.

Sin embargo el 'caso Simoncelli' tuvo un final inesperado y absolutamente lamentable. En el penúltimo gran premio de la temporada, en Malasia, el italiano falleció atropellado en el circuito de Sepang.

"Personalmente no tuve tiempo de procesarlo suficiente, porque desgraciadamente él falleció. En aquel instante, cuando estábamos en Malasia, lo entendí. Justo en aquel instante lo entendí y fui, se lo dije inmediatamente, creo que fue uno de los primeros que llegó a su padre porque estaba en el box de al lado y fui corriendo y bueno, se lo dije", zanja la emotiva explicación el #26.