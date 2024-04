Zarco, furioso con Freddie Spencer: "No es competente, hay que poner a otro"

Una de las acciones más controvertidas de la carrera de MotoGP en Jerez no tuvo lugar delante, mientras Pecco Bagnaia y Marc Márquez luchaban por la victoria, sino detrás, mientras Johann Zarco y Aleix Espargaró luchaban en la zona de puntos.

El francés ya había sido protagonista de un toque a principio de carrera a Pedro Acosta, investigado por los comisarios, que dictaminaron que no merecía ninguna sanción. Sin embargo, el de Niza acabó siendo el perjudicado más tarde, en la vuelta 10, cuando en la curva 5 el de Aprilia se cayó y provocó que él se fuera al suelo, acabando con su carrera. El incidente quedó a expensas de una investigación del Panel de Comisarios, pero posteriormente se supo que el organismo no sancionó a nadie, tomándolo como un incidente de carrera.

La decisión llegó tras una reunión conjunta entre Zarco, Espargaró y Freddie Spencer, máximo responsable del Panel, y figura controvertida por algunas decisiones tomadas en los últimos años, incluyéndose el GP de España de este fin de semana. Tras el encuentro de los pilotos con los medios, se supo que fue una reunión muy tensa: Aleix confirmó que tuvieron que echar al del LCR de Dirección de Carrera. Zarco, en efecto, se quejó del trabajo del ex piloto del organismo en su cara, al no considerarle competente.

"Fui a Dirección de Carrera y Freddie Spencer estaba viendo la acción con nosotros", empezó explicando Zarco, aún molesto. "Y parece que me miraba como si quisiera saber lo que yo quería. Quería que me quejara de Aleix. Le dije, 'no me quejaré', pero le dije que no sirve para este trabajo porque no toma las decisiones correctas en los momentos adecuados. Así que le dije, 'no me preguntes lo que tienes que hacer'".

Al galo le repreguntaron sobre por qué parecía que Spencer estaba esperando a que él decidiera lo que había que hacer, a lo que añadió: "Parece que fue así. Fui a Dirección de Carrera y nos estaba mirando, porque yo estaba con Aleix, como si fuéramos dos niños [a los que dar] una lección de moral. Pero [Zarco le dijo], 'no Freddie, quizás eres muy apasionado, pero no tomas las decisiones correctas. No estás en el lugar correcto'".

"Tenemos que [cambiar] las cosas. La acción de Brad Binder [en el sprint con Bagnaia], si no está Marco Bezzecchi [en el exterior], puede pasar, porque Pecco fue sorprendido por Brad, levantó la moto y golpeó a Marco. Así que en ese momento hay una oportunidad [de sancionar a] Brad, porque también Binder podría tener en cuenta que [adelantar] a tres podía ser complicado. Así que acepta esto y controla. Y en ese momento Aleix estuvo de acuerdo conmigo", continuó, haciendo referencia a lo ocurrido el sábado.

"De todos modos, los pilotos están trabajando para tener este grupo juntos [la asociación] para tener el derecho a hablar, y luego obtener las personas adecuadas para tomar las decisiones. Sobre Aleix hoy, es una pena que nos hayamos caído y que después todo haya ido mal. Y repito que Freddie Spencer no es la persona adecuada en este puesto", se explayó un Zarco que confirmó que le "echaron" de Dirección de Carrera.

Antes de estas declaraciones a algunos medios, entre los que estaba Motorsport.com, Zarco también criticó al jefe de los comisarios en 'Canal+ Francia': "No es competente. Hay que poner a otro en su lugar, porque no toma las decisiones correctas en los momentos adecuados. Quizás es demasiado apasionado, y por tanto [está] demasiado influenciado por a qué piloto penalizar o no. Le dije: 'De todas formas, no me gustas, no estás haciendo bien tu trabajo, así que puedes hacer lo que quieras, para que me dejen ir'", remachó.